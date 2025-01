A mais recente criação interna de Nara Smith é suave e elegante "Maquiagem diária" Olhar

Normalmente assisto os vídeos do Instagram e TikTok de Nara Smith com admiração e curiosidade, mas nunca com a intenção de recriá-los. (Eu gostaria de ser alguém que tivesse tempo, energia e talento para fazer “chiclete caseiro”, mas não sou.) No entanto, como editora de beleza, estou mais do que disposta a recriar sua mais nova receita, também conhecida como ela visual suave e elegante de “maquiagem do dia a dia”. Como pode ser visto na foto acima, envolve cílios esvoaçantes, bochechas coradas e lábios brilhantes.

Smith em profundidade Tutorial do Instagram detalha cada produto que ela usa. Depois de preparar sua pele com True Botanicals Óleo Puro Radiante ($ 120), Dexeril Creme ($ 18) e sextas-feiras de verão Protetor solar de leite mineral ShadeDrops FPS 30 ($ 36), ela passa para a maquiagem. Confira cada um dos 14 produtos de maquiagem que ela usa, desde um primer iluminador até um protetor labial brilhante TikTok viral e muito mais.

MAC Studio Radiance Primer Hidratante + Iluminador Smith começa aplicando este primer em toda a pele. Hidrata, ilumina e prepara a pele para uma aplicação de maquiagem suave, perfeita e duradoura.

Sai Super Gel Brilhante em Roseglow Em seguida, ela aplica uma fina camada deste primer iluminador na pele para obter um brilho total. Enquanto ela usa a sombra Roseglow no vídeo, ela escreve na legenda: “Estou alternando entre as sombras”. Existem quatro para escolher.

Ampulheta Corretor de aerógrafo Vanish Smith aplica este corretivo à prova d’água de cobertura total na área sob os olhos, deixando-o secar um pouco enquanto ela aperfeiçoa as sobrancelhas (mais sobre isso em um segundo). A fórmula favorita dos editores apresenta pós microesféricos de desfoque e brilho para um acabamento impecável. Ela usa uma combinação de tons Flax e Sienna.

Liquidificador de beleza Esponja de maquiagem Beautyblender original Ela combina o corretivo com a icônica esponja Beautyblender Original. Porém, ela não molha com água. Ela umedece com um spray fixador…

MAC Cosméticos Prep + Prime Fix+ Primer e Spray Fixador Aqui está o spray de configuração icônico em questão. Usar isso para umedecer o Beautyblender é incrível porque ajudará o corretivo a durar mais.

MAC Cosméticos Gel para sobrancelhas Pro Locked Smith molda seus arcos com este gel para sobrancelhas, que é um de seus favoritos! A fórmula não se move e proporciona um novo efeito de camadas.

Para maior densidade e definição, ela usa este lápis de sobrancelha microfino.

Fenty Beauty de Rihanna Match Stix Matte Contour Skinstick em Mocha Smith usa Fenty Beauty Match Stix Matte Contour Skinstick em Mocha para definir e esculpir as maçãs do rosto e a ponta do nariz.

Rhode Blush de bolso sardento Aquela cor exclusiva de Nara-Smith? É cortesia do homônimo de Hailey Bieber, Rhode Pocket Blush, na sombra Freckle. Smith aplica nas costas da mão, pega com um pincel e espalha nas maçãs do rosto.

Para um toque orvalhado, Smith aplica este iluminador Chanel nas maçãs do rosto usando o dedo. Após essa etapa, ela escreve: “Pego qualquer bronzeador que tenho em mãos, coloco em toda a pálpebra e uso uma sombra marrom escura ou preta ao longo da linha dos cílios superiores, embora não esteja claro quais produtos específicos ela usa no vídeo”. .

Ardel Conjuntos de cílios nus 437 Para seus cílios macios e esvoaçantes, Smith usa esses cachos individuais.

Ampulheta Pó de fixação translúcido Mini Veil O pó de fixação translúcido Hourglass Veil fixa a maquiagem e mantém o brilho afastado.

MAC Cosméticos Delineador labial de cortiça Deixe que Smith use um delineador labial icônico e legal dos anos 90, aprovado pelas meninas.

Ampulheta Bálsamo labial Phantom Volumizing Gloss em Rouse 180 Depois de usar ‘Uma baga ou, neste caso, uma mancha labial levemente laranja’, Smith finaliza seu look com uma passada deste protetor labial brilhante TikTok viral em um tom marrom.