A maneira como a temporada em casa 3, episódio 5 – Tamado nos anos: data de lançamento, elenco, onde ver e o que esperar

A maneira como o lar volta com sua alta temporada, episódio 5, intitulada “Reming nos anos”. Neste drama e episódio familiar, cheio de romance, Landry comemora um aniversário, enquanto o resto da família Landry e Elliot dê um passo atrás para reavaliar suas investigações em andamento. Com performances poderosas de Andie MacDowell, Chyler Leigh e Evan Williams, esta temporada continua a explorar a jornada emocional de três gerações de mulheres Landry, enquanto elas curam o passado e navegam para desafios inesperados de sua família.

A maneira como a temporada em casa, o episódio 5, intitulada “Reling in the Years”, será transmitida em 31 de janeiro de 2025.

O episódio será transmitido no canal Hallmark em 9/8c.

Onde olhar

Você pode ver novos episódios do caminho para casa no canal da Hallark, com transmissão disponível para episódios anteriores.