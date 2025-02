A manicure dourada leitosa de Lisa é exatamente o que meu quadro de humor da primavera precisava

(Crédito da imagem: Getty Images / Maya Dehlin Spach)

A Metalics certamente tem um momento no espaço de beleza (leia -se: Chrome Inspiration Todos), mas deixe Lisa para BlackPink para dar uma nova vida à tendência de garotas legais. Ontem à noite, a estrela chegou à estréia da terceira temporada aguardada de O lótus branco Colocando um vestido personalizado Miss Sohee, que incluía enfeites de cristal e pérolas e um efeito de sombras brancas a amarelas. Seu conjunto é simplesmente de tirar o fôlego (inspirado em uma flor de lótus, é claro!), Embora eu não possa deixar de notar sua manicure de ouro, que teve um acabamento de gradiente semelhante.

Um grande fã de Manis Gold – eles choram glamour! – Eu não achei que eles pudessem parecer ainda mais elegantes – mas depois vi o soquete leitoso de Lisa. Continue rolando para obter uma olhada de perto e todos os detalhes necessários para o seu humor Spring.

(Crédito da imagem: Getty Images / Emma McIntyre)

Como você pode ver na foto acima, o verniz de Lisa é um ouro rico em direção às cutículas e depois se derrete gradualmente em uma fazenda branca leitosa com pontas. Essa combinação é impressionante e atemporal; Os semi-califas são sempre clássicos, enquanto o toque do ouro o torna ainda mais alto. Como manicure editorial Jin logo Choi fundador de Oposição Uma vez falei com www verniz dourado “O ouro tem o poder de transformar uma manicure simples em algo realmente especial e zangado”.

Também é muito sazonalmente versátil, apesar da popularidade da sombra em Arte do feriado de unhas . “A chave está em combinações inteligentes de cores”, diz Choi. “Por exemplo, o nu e o ouro criam sofisticação atemporal, enquanto pastel e ouro evocam frescor da primavera”. Os picos de ouro e brancos degradados de Lisa vão para o primeiro, especialmente devido à sua elegante forma de amêndoa. “Formas longas de amêndoa ou oval dão uma aparência glamourosa de Hollywood”, aceita Choi. Não consigo pensar em um design melhor para a cantora enquanto ela marca seus começos de atuação!

Abaixo, procure uma lista organizada de vernizes para reproduzir o Mani-Gold de Lisa. (Começarei com uma camada de laca de ouro e depois sobreponha um branco semi-calibre no topo para se casar com os dois tons e obter um efeito gradiente.) Você poderia Tecnicamente, recrie o mesmo visual com estanho ou cromo, se você quiser, mas digo que vá para o ouro – é sempre atemporal.

Os melhores vernizes de ouro e leitosos para comprar agora

Esse tom de champanhe de manteiga é simplesmente magnífico.

Chanel Varnish – Phoenix O esmalte de ouro sempre parece caro. Mas a Chanel esmalte de ouro? É um luxo máximo.

OPI Opi x unhas perversas – coleção de laca para oz – Não, ainda não estou acima do Malvado filme. Vou gastar minhas unhas do silêncio nesta laca cintilante inspirada em Oz, muito obrigado.

Essia Esmalte de metal – bom como ouro Este tom dourado de Essie nunca o machucará. É um clássico.

OPI Laca de unhas – Le Leo -nly Esta laca de ouro amarelo certamente faz uma declaração.

Sally Hansen Cor da cor instantânea – opte por ouro Essa laca seca em apenas 60 segundos, por isso é ideal para camadas em camadas se assemelham à de Lisa. Mova -se rapidamente com seu topper leitos para alcançar esse efeito de sombra!

Essia Nail Art Studio Jelly Gloss Rust Nail – geléia do Ártico Esta nuance de Essie é perfeita para looks degradados. Ele tem um acabamento de geléia, por isso é fácil de sobrepor.

Manucista Esmalte verde – branco leitosa Esse número super-sheer é super construtível. Uma única camada colocará suas unhas em brilhar, mas dois ou três obtêm o acabamento leitosos perfeito.

Chanel The Varnish – Ballerina Esta sombra leitosa lê um pouco mais rosa que o homem de Lisa, mas não pude resistir a incluí -lo aqui. É tão elegante. (Selena Gomez concordaria!)