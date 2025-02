A Maranza na TV de Del Debbio parou no SUV extra-luxuoso: Milan Choc, que está a bordo com ele

Novos grandes problemas com a lei para Simba a rua um Bebê. O público em geral da TV os ensinou a encontrá -los como “I Maranza por Paolo del Debbio“, Muitas vezes convidados um Reto e para trás No rete 4 para oferecer uma interseção perturbadora e perturbadora do mundo da juventude, em Milão e depois. Drogas, sexopequeno crime, Imigração da segunda e terceira geraçãoPoliticamente incorreto.

A realidade é que, com o público mais jovem, a fama dos dois consolidados de “Artistas Amaldiçoados”, e suas histórias têm credibilidade, precisamente porque os dois cantores têm precedentes com justiça. Eles são “reais”, como dizem em jargão. Até demais.

O italiano-tunisianus de 22 anos Mohamed Lamine SaidaEste é o nome do Registro de Simba La Rue, foi de fato parado na sexta -feira à tarde pela polícia local de Milão no comando de um Mercedes Classe G 8V Sem licença e com 142 gramas de maconha. O medicamento foi dividido em 70 sacos Encontre no porta-malas do SUV extra-luxo para alugar.





Com ele a bordo, havia outros três jovens, incluindo o amigo de 23 anos Zaccaria Mouibaka corredor de bebê. Os agentes liderados pelo comandante Gianluca Mirabelli criticaram o Rue Detenção de medicamentos para fins de tráfico de drogas E eles relataram isso na prefeitura como consumidor, porque ele tinha um grama de haxixe no bolso.

Dirigir sem carteira de motorista também é contestado: Saida está sujeita a Narcotest Para verificar se ele estava ao volante sob o efeito das drogas. Menos de um mês atrás, Simba La Rue coletou a primeira frase da cassação para um dos procedimentos legais em que está envolvido: os juízes confirmaram o sentença até 3 anos, 9 meses e 10 dias Para um ataque de 1 de março de 2022 em Milão. Uma blitz, de acordo com os pesquisadores, estabelecida pelo grupo liderado por La Rue “por cicatriz e punição contra um garoto que fazia parte de um grupo rival”. Todo o material destinado a acabar com novas rimas ruins.