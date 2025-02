A máscara labial favorita da Internet acaba de receber um soro labial correspondente – aposto que é vendido dentro de 24 horas

(Crédito da imagem: Laneige)

A Internet geralmente é generalizada com a controvérsia, mas há coisas raras que quase todo mundo parece se dar bem. A pista emblemática Máscara do sono dos lábios (US $ 24) é um deles. Editores de beleza (como o seu realmente!) Adoro, assim como dermatologistas e esteticistas. Até celebridades como Kate Hudson, Kendall Jenner, Sofia Richie e Charli XCX são atingidas. Ele dominou nossos FYPs há anos, mas agora, um novo produto labial fez suas rondas, e ele tem tanto potencial de estrelas.

Laneige acaba de lançar um novo produto labial colorido – o batom polipeptídico da mania do polipeptídeo. A fórmula coreana é enriquecida com peptídeos, ceramídeos e ácido poliglutâmico (PGA) para apagar os lábios, manter a umidade e fortalecer a barreira natural da pele. Ele está disponível em quatro tons de inspiração para rosquinhas (sim, você leu corretamente) e oferece um acabamento de tirar o fôlego e alta forma.

Devido à popularidade de outros produtos para os lábios Laneige, como a máscara do sono labial acima mencionada, bem como a máscara Bálsamo luminoso (US $ 19), não acho que esses novos soros labiais estejam em estoque por um longo tempo. Na verdade, acho que eles têm o potencial de vender estatísticas. É por isso que recomendo tomar um enquanto você ainda pode. Eu sei que vou fazer isso.

Os lábios emblemáticos da máscara do sono

Laneige Máscara do sono dos lábios Não podemos falar sobre produtos para lábios Laneige sem falar sobre a máscara labial do clássico cult. Esta fórmula favorita dos fãs é cheia de ingredientes hidratantes e rica em antioxidantes. Mesmo que seja tecnicamente uma máscara noturna, eu a uso como um protetor labial tradicional sempre que meus lábios secos e rachados precisam de um TLC adicional.

Novos soros de lábios Laneige

Laneige Gelopseptídeo FOU SOR IMPORTA Aqui está um dos novos soros lábios do açúcar de canela das sombras, que é uma cor rosa roxa. Este, como todos os outros, tem uma fórmula sedosa e leve, um acabamento alto e uma sombra sutil que a distingue dos outros produtos para lábios Laneige. É um terceiro de processamento de lábios, um terceiro, um lábio brilhante e uma cor dos lábios de terceiros.

Laneige Glaze Craze Tinty Polipeptídeo Lip soro em cobertura de chocolate A cobertura de chocolate com chocolate é de uma cor marrom quente.

Laneige Esmalte esmalte colorido polipeptídeo soro lábio em esmalte de pesca A pesca na pesca da sombra é uma cor de coral.