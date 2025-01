A Maschio Gaspardo reforça a sua presença nos países do Benelux.

A MASCHIO GASPARDO SpA, líder mundial na produção de máquinas agrícolas, tem o prazer de anunciar a aquisição da totalidade das ações da MASCHIO GASPARDO Benelux, consolidando uma presença direta na Bélgica, Holanda e Luxemburgo.

Esta operação estratégica marca um passo importante para a empresa, que reforça a sua proximidade com o mercado local, garantindo um atendimento ainda mais eficaz às explorações agrícolas e retalhistas da região.

A MASCHIO GASPARDO Benelux, liderada por Gert Van den Eynde, fundador e referência do distribuidor, é há mais de vinte anos um parceiro importante para a distribuição de máquinas MASCHIO GASPARDO no Benelux. Em 2024, registou um ano recorde com um aumento de 20% nas vendas face ao ano anterior, demonstrando a confiança do mercado na gama “Linha Completa”, que abrange todas as fases do ciclo agronómico: da lavoura à sementeira, da fertilização à proteção de culturas, manutenção verde e feno.

Uma nova era para MASCHIO GASPARDO no Benelux

Com a aquisição, a MASCHIO GASPARDO Benelux passa a ser subsidiária direta do Grupo e junta-se às outras 13 subsidiárias presentes em todo o mundo. A sede da filial, localizada em Ham, na Bélgica, abriga uma nova estrutura logística de 5 mil metros quadrados, inaugurada recentemente, que funcionará como um hub para otimizar a gestão de estoques e dar suporte técnico e comercial à rede de distribuição. A atual equipa, composta por oito profissionais experientes, será ainda reforçada com novos recursos nos setores comercial e de assistência técnica, para melhor apoiar os clientes locais.

Mirco Maschio, Presidente da MASCHIO GASPARDO, afirmou: “A aquisição da sucursal do Benelux representa um passo fundamental na nossa estratégia de presença direta nos principais mercados, como evidenciado pela abertura da sucursal no Reino Unido no final de 2022. operação, podemos aproximar-nos ainda mais dos agricultores locais, tornando-nos mais capazes de os apoiar com serviços cada vez mais eficientes.”

Andrea Maschio, Presidente da Maschio Holding, acrescentou: “Através desta nova filial no Benelux, podemos fortalecer ainda mais a distribuição da gama completa de produtos MASCHIO GASPARDO, que já são apreciados pelos agricultores locais. A presença direta permite-nos responder ainda mais rapidamente às necessidades dos clientes com soluções que podem abranger todas as fases do ciclo agronómico.”

Luigi De Puppi, CEO da MASCHIO GASPARDO, sublinhou: “O Benelux representa um mercado estratégico para nós e esta aquisição marca um passo concreto para a consolidação da nossa presença na região. Ao abrir uma filial podemos garantir ainda maior disponibilidade de produtos e peças de reposição. Garantir a entrega no prazo solicitado pelos agricultores e clientes é fundamental para nós.”

Gert Van den Eynde, membro fundador e referência da MASCHIO GASPARDO Benelux, que continuará a desempenhar o seu papel para garantir a continuidade e o crescimento, afirmou: “Estou orgulhoso do caminho que percorremos juntamente com a MASCHIO GASPARDO nos últimos vinte anos e Estou certo de que esta nova fase proporcionará um valor acrescentado tangível, tanto para a rede de distribuição como para os agricultores da região. Graças à continuidade operacional e à abordagem direta da empresa, seremos capazes de responder ainda melhor às necessidades do mercado.”

Um mercado em evolução

O mercado do Benelux oferece oportunidades únicas, graças à crescente adoção de tecnologias digitais e à transição para práticas agrícolas cada vez mais sustentáveis. A MASCHIO GASPARDO está pronta para aproveitar estas oportunidades e posicionar-se como um parceiro de confiança dos agricultores, através de uma gama completa de máquinas concebidas para enfrentar os desafios de hoje e de amanhã.

Inovação e Sustentabilidade

MASCHIO GASPARDO continua a investir na inovação tecnológica e eletrónica para responder aos desafios da agricultura moderna, como evidenciam as inovações apresentadas na EIMA 2024. Estes incluem o picador DELTA JUMBO de 8,3 metros de comprimento, a semeadora combinada OPERA 300 e a semeadora de vegetais OLIMPIA ISOTRONIC. . O pulverizador CAMPO ULTRA ISOTRONIC destaca-se na área de proteção de cultivos, uma solução profissional com tecnologia ISOBUS. Além disso, a gama PRIMO, uma linha inovadora de espalhadores de fertilizantes, foi ampliada com versões tanto para vinhas como para campos abertos. Para a fenação, a enfardadeira EXTREME 365 ISOTRONIC destaca-se pelo seu novo sensor de humidade, que permite maximizar a qualidade do produto colhido e otimizar a utilização da tecnologia de câmara e geometria variável, uma característica distintiva desta máquina. Estes produtos representam o compromisso da MASCHIO GASPARDO em aliar inovação, praticidade e sustentabilidade, respondendo às necessidades de produtividade e qualidade dos agricultores modernos, também na perspectiva da Agricultura de Precisão, estratégia de gestão das atividades agrícolas que visa melhorar a eficiência e a sustentabilidade da mesma.