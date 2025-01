A médica Natalya Shvaleva disse aos residentes de Mari El como e por que contar calorias

Isto é especialmente importante para pessoas com sobrepeso, obesas e diabéticas. Eles precisam saber exatamente o conteúdo calórico dos alimentos que comem diariamente. Isso tornará mais fácil receber dos alimentos tanta energia quanto o corpo necessita.

O paciente diabético, principalmente se estiver com sobrepeso, deve conseguir compor sua alimentação diária com base em três grupos alimentares.

O primeiro grupo são produtos com teor mínimo de calorias. São vegetais (não todos) e ervas, cogumelos, chá e café. Os vegetais fornecem ao corpo fibras pouco absorvidas, mas ajudam no funcionamento estável do intestino. Mas vale lembrar que batata, milho e legumes são muito ricos em calorias. Portanto, ao contrário de outros vegetais, você não deve comê-los de forma descontrolada.

O segundo grupo inclui alimentos com teor calórico moderado, ricos em proteínas ou amido, frutas e laticínios com baixo teor de gordura. Estes incluem peixe e carne com baixo teor de gordura, salsichas, leite, queijos com menos de 30% de gordura, massas, pão.

E o terceiro grupo são os alimentos com alto teor calórico, incluindo açúcares, gorduras e álcool: queijos gordurosos e requeijão, carnes gordurosas, peixes, embutidos, defumados, enlatados, doces, nozes, bebidas alcoólicas. Esses produtos devem ser tratados com muita cautela e limitados na dieta alimentar.

As necessidades energéticas do corpo são atendidas por proteínas, gorduras e carboidratos. Estamos falando da energia liberada durante a combustão completa de uma substância (1 kCal = 4,2 kJ). É geralmente aceito que no corpo humano, 1 g de proteína produz 4 kcal de energia, 1 g de gordura produz 9 kcal, 1 g de carboidrato produz 4 kcal e 1 g de etanol produz 7 kcal.

Sobre isso. Natalya Shvaleva contou como calcular o conteúdo calórico diário dos alimentos Aqui.

