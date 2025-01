À medida que as taxas aéreas disparam, apenas uma pergunta. Qual é a fórmula para decidir os preços dos ingressos?

Companhias aéreas que vendem ingressos de e Prayagraj quatro ou cinco vezes taxas normais Ele causou uma indignação enorme na Índia. Mas Kumbh ou não Kumbh, as taxas de ar parecem sempre altas na Índia e fazem várias perguntas sobre o monitoramento das taxas, o jogo justo do mercado e a transparência. A questão principal, no entanto, é o que a fórmula as companhias aéreas usam para a descoberta de taxas?

Retorna as taxas de ar para Prayagraj, eles se atiraram quando os índios correm para dar um mergulho no Sangam Sagrado durante os dias Big Shahi Snan de Maha Kumbh.

Por exemplo, a taxa de ar de retorno do Delhi-Proyagraj aumentou quatro vezes para mais de Rs 50.000. As pessoas se voltaram para as redes sociais para publicar capturas de tela de ingressos, virando -se perto de um lakh.

A Direção Geral de Aviação Civil (DGCA), que monitora as companhias aéreas, Ele foi forçado a intervir e emitir uma diretiva Transportadores para racionalizar as taxas de ar para Prayagraj.

O Gaurav Sawant da Índia hoje TV disse que tinha que viajar de Delhi para Prayagraj por estrada devido às taxas de ar exorbitantes.

Devido a Mauni Amavasya, Shahi Snan, 28 e 29 de janeiro, deve ver a maior pressa em Prayagraj. Hoje, uma pesquisa digital pela Índia mostrou os ingressos de retorno mais baratos em Mumbai-Proyagraj para 28 de janeiro, com mais de Rs 41.000.

No entanto, não se trata apenas de Kumbh. Houve relatos regulares de altas taxas de ar ao longo do ano para vários destinos.

“Uma série de eventos como a venda da Air India para os Tatas, a fusão de visualização na Air India, a base do Goor e a redução significativa das operações da SpiceJet levou à criação de um duopólio próximo. Agora, apenas apenas Existem dois participantes que dominam o mercado, controlando mais de 90% de participação de mercado.

Tiwari se pergunta se for necessário que os preços administrados, especialmente durante os festivais, como foi durante a Covid.

“Não se trata apenas de Prayagraj e Kumbh.

Quando a Air India era de propriedade do governo, houve algumas avaliações de avaliação comparativa. Ele colocou as taxas de outros operadores sob controle.

Como o setor aéreo mudou na Índia nos últimos 3 anos

Tatas assumiu o controle do ar do governo em janeiro de 2022. Havia cinco companhias aéreas completamente funcionais na Índia.

A Go First dobrou suas operações desde então, e SpiceJet, em frente aos ventos contra, reduziu os vôos. A costura, operada pelo Tata Group como uma empresa conjunta da Singapore Airlines, fundida na Air India em novembro de 2024.

Indigo e Air India têm a parte do leão no mercado que possui um avião Akasa e uma espécie de mal desativado.

Há uma lacuna de oferta de demanda, pois as companhias aéreas não conseguiram corresponder às etapas com a demanda por viagens aéreas na Índia. Embora tenham ordenado aviões em números recordes, a interrupção global da cadeia de suprimentos devido a conflitos atrasará as entregas.

A situação piorou quando o índigo conectou dezenas de aeronaves Airbus A320neo devido aos problemas do motor Pratt & Whitney. O problema do motor forçou as companhias aéreas em todo o mundo a suspender o A320neo de serviços.

A questão não é exatamente sobre demanda e oferta. Se houvesse falta de suprimento, não haveria assentos à venda. O caso aqui é dos assentos que são vendidos quatro a cinco vezes as taxas normais.

A grande questão: como a taxa de ar é determinada na Índia?

Kumbh não é exceção. Durante a maioria dos festivais, como Holi e Diwali, vemos o mesmo tiro de tarifa do ar. Também é o mesmo durante as temporadas de verão e inverno.

“A pergunta simples é: como a taxa de ar é determinada? O assento é leiloado”, diz Tiwari, e acrescenta: “A pergunta que o governo precisa para perguntar às companhias aéreas é que fórmula está sendo usada para preços”.

Apontando as espécies claras das companhias aéreas, Tiwari pergunta por que os ingressos de retorno de e para Prayagraj são de Rs 50.000 durante o Kumbh.

“O custo de serviço não aumentou. Então, por que as companhias aéreas cobram mais?

Não há regulador para verificar viagens e turismo.

Nenhuma outra indústria parece ser um benefício das demandas, como a indústria de viagens e turismo.

A Índia Today Digital havia relatado anteriormente sobre como os hotéis E os resorts na Índia são muito mais caros do que os dos destinos turísticos no exterior e como isso estava levando os índios a férias no exterior.

O que piora a situação é que não existe uma agência governamental para tomar medidas energéticas contra empresas de benefícios.

Havia um corpo anti-profissional específico do GST, que agora está faltando. A Comissão da Concorrência da Índia (CCI) não tem o mandato de verificar a criação de lucros arbitrários pelo oligopólio.

As pessoas destacaram como as companhias aéreas estão “explorando” o aumento da demanda devido a Maha Kumbh e chamou de “ganância”.

“Os preços dos passagens aéreas para orar são estranhamente altas! Embora eu entenda o direito das companhias aéreas de obter lucros, isso é pura exploração. Deve haver um limite nos preços inflados. 4-5x o preço base que eu posso entender, mas Dez vezes o preço base para uma única taxa de sentido?

As pessoas também compararam as taxas de ar de Prayagraj com as dos destinos no exterior para destacar o contraste.

“Bhubaneswar Bangkok custa 10.000 rúpias, enquanto Bhubaneswar para os vôos de Prayagraj custa Rs 39.000”, disse uma pessoa em X, compartilhando capturas de tela da passagem aérea no site de viagens.

Quais são as outras perguntas sobre as taxas de ar?

As perguntas estão em justa, transparência e monitoramento das taxas de ar, para que os jogadores privados não leiloem à medida que as demandas aumentam.

“O governo deve sair com uma política para verificar essa foto das companhias aéreas e descobrir o que fez os preços dos ingressos dispararem”, sugere Tiwari.

Em 2023, o ministro da Aviação Civil, Jyotyraditya Scindia, disse que a unidade de monitoramento do Ministério das Tarifas verificou as taxas de ar em 60 rotas diferentes regularmente.

Além de informar a mídia como as companhias aéreas na Índia haviam acumulado grandes perdas, a Scindia explicou que as altas taxas de ar eram sazonais e um fenômeno global.

No entanto, as pessoas na Índia se queixaram dos altos preços dos passagens aéreas, independentemente do tempo de sua viagem.

Flyer conta a experiência com taxas de ar e trem

Os viajantes estão presos em uma visão da Índia. Como o preço dinâmico dos bilhetes de trem os torna tão caros quanto viagens aéreas, passagens aéreas, por sua vez, zoom além da imaginação.

A experiência foi resumida pelo advogado Hetvi para a Índia Today Digital, com sede em Delhi, que teve que voar para Gujarat para um casamento em janeiro.

Hetvi diz que estava ciente das taxas de ar da temporada de casamentos, mas “eu não estava preparado para o tipo de preços, tanto para voos quanto para treinar, especialmente porque queríamos viajar no que pensávamos que estavam” fora “” dias ” “.

Hetvi e seu marido planejavam voar de Delhi para Surat em um voo de sábado de manhã e retornarem em um vôo cedo de terça -feira de manhã.

As passagens aéreas de Delhi para Surarat estavam em torno de Rs 6.500, que é o preço médio de voo de Delhi-Surat, por pessoa. Mas o retorno foi um “surpreendente”, que custou entre 12.000 rúpias para Rs 16.000, dependendo do tempo de vôo.

“Não querendo gastar tanto, decidimos experimentar uma passagem de trem. Um ingresso para Rajadhani em 2ac era de cerca de 4.000 rúpias por pessoa, que reservamos como um bilhete de espera”, diz a Índia Today Digital.

Como isso significaria um tempo prolongado de viagem, Hetvi e seu marido viajaram por estrada para outra cidade para um voo de volta para Delhi.

As companhias aéreas devem prosperar, e a indústria precisa crescer. Um equilíbrio entre ganhos acessíveis e viagens aéreas deve ser encontrado. A aparência de um oligopólio também mostra a necessidade de um regulador anti-profissional na Índia. Existem várias perguntas sobre as taxas de ar e as mais importantes: qual é a fórmula que as companhias aéreas usam para determinar os preços dos ingressos?