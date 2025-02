À medida que o BJP ganha grande em Delhi, Suvendu Adhikari adverte o Congresso de Trinamool de que a próxima vitória da partida seria em Bengala em 2026

Enquanto o BJP excedeu uma vitória em Délhi após 27 anos, o líder do BJP, Suvendu Adhikari, alertou o Congresso de Trinamool liderado por Mamata Banerjee, dizendo que a Bengala Ocidental seria o próximo estado em que o jogo de Saffron venceria na próxima pesquisa de a montagem.

“Dilli Ki Jeet Hamari Hai. 2026 mein beber ki baari hai (Esta é a nossa vitória em Delhi. É a vez de Bengal fazê -lo agora em 2026) “, disse Adhikari a repórteres no sábado.

O BJP, que é o partido da oposição em Bengala Ocidental no próximo ano.

Adhikari fez uma escavação na AAP, dizendo que era o fim de ‘Aap-da’ (Desastre) em Delhi e disse que o povo bengali que mora na capital nacional votou no BJP.

‘Aap-da ki vididai ho gayi hai’ (O desastre acabou). As pessoas lhes deram (AAP) uma resposta adequada. Somente PM (Narendra) Modi pode trazer de volta a glória de Delhi e transformá -la em uma cidade limpa. Eu fiz campanha nas áreas majoritárias bengalis de Delhi, mas a infraestrutura está em uma situação muito ruim. Eles haviam destruído Delhi. O BJP viu uma vitória fácil na maioria das áreas majoritárias bengalis de Delhi “, disse ele.

Adhikari, que é o líder da oposição na Assembléia Ocidental de Bengala, parabenizou o primeiro -ministro Modi pela vitória de Délhi, qualificando -o um mandato decisivo contra a AAP.

“Grande vitória para @bjp4delhi. Expresso meus mais sinceros parabéns ao primeiro-ministro @Narendramodi Ji por liderar de frente e orquestrar essa vitória especial sobre ‘AAP-da’. Agora, o povo de Délhi receberá os benefícios do governo duplo do governo do governo do motor Motor.

Agradeceu à comunidade bengali em Delhi por seu apoio e também parabenizou o presidente nacional do BJP, o JP Nadda, o ministro do Interior da União, Amit Shah e BJP.

BJP de Bengala Ocidental promovido pela vitória do jogo de Delhi

Ao expressar sentimentos semelhantes, o chefe do BJP de Siliguri, Arun Mandal, disse à agência de notícias Ani: “Povo bengali que vive em Delhi vota esmagadoramente no BJP. Em 2026, suas famílias votarão no BJP (no oeste de Bengala).

O Presidente e Ministro da União do BJP da Bengala Ocidental da Assembléia do próximo ano.

“O povo de Bengala também votará no BJP nas próximas pesquisas da Assembléia e rejeitará o Congresso de Trinamool”, disse Majumdar.

O BJP conquistou 48 de 70 assentos da Assembléia na capital nacional, reduzindo a AAP para 22 e relegando o Congresso para o terceiro lugar novamente com um hat-trick de zeros. Vários líderes principais da AAP, incluindo Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, Saurabh Bhardwaj perderam suas circunscrições, enquanto o primeiro -ministro Atishi conseguiu manter seu lugar.

A vitória do BJP foi uma melhoria acentuada para o Partido de Açafrão, que gerenciava apenas dígitos individuais nas eleições para a Assembléia de 2015 e 2020.

Congresso Trinamool em silêncio sobre a vitória do BJP

Enquanto isso, o Congresso de Trinamool, que apoiou ativamente a AAP nas pesquisas, absteve -se de fazer qualquer comentário oficial. No entanto, um líder do Partido Superior, que não queria ser nomeado, admitiu que o resultado era um revés para a frente anti-BJP.

“O BJP que venceu em Delhi não é uma boa notícia para a frente anti-BJP. As razões por trás da derrota da AAP devem ser avaliadas”, disse o líder.

O resultado em Delhi chegou em um momento em que a AAP e o Congresso, ambos aliados no bloco indiano, estavam em disputa por uma série de problemas. Também segue quando os partidos da oposição, incluindo o Congresso Trinamool e o Partido Samajwadi, estão trabalhando em direção ao BJP.

(Com entradas das agências)