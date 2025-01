Na manhã do dia 23 de janeiro, na rua Popova, 4, um carro atropelou um pedestre. O incidente foi comunicado à guarda às 8h36. disse no canal Telegram do Ministério de Situações de Emergência da Carélia. As equipes de resgate prestaram os primeiros socorros à vítima e a levaram ao pronto-socorro.

Segundo dados preliminares, a menina ficou ferida na cabeça e nas pernas. As circunstâncias do acidente estão sendo esclarecidas.