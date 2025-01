A menina no aniversário de Volochkova mostrou sua aparência e pernas: vídeo

Ariadna Volochkova, de 19 anos, veio pela primeira vez ao aniversário da mãe, que aconteceu em formato social em um restaurante russo. A garota apareceu com um elegante vestido bordô escuro com mangas largas. Ela também cortou o cabelo recentemente usado por Anastasia Volochkova. Em geral, nem todos reconheceram imediatamente a filha da bailarina. A própria Ariane aproveitou para falar com os jornalistas e contar o que faz atualmente da vida. Ela também exibiu suas pernas delgadas, o que não pôde deixar de evocar comparações com as pernas de seu parente famoso. “Igualzinho à mamãe”, resumiram os presentes.