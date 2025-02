A mensagem de Deepika Padukone para os alunos em ‘Pariksha pe charcha’: ‘O estresse é natural, o sono é superpotência’ | Veja o vídeo

O estresse é uma parte natural da vida e do sono certos, o ar fresco, a luz do dia são muito cruciais para a saúde mental, disse Deepika Padukone, ator para estudantes na oitava edição do programa ‘Pariksha Pe Charcha’ do primeiro -ministro Narendra Modi na quarta -feira.

A Diva de Bollywood compartilhou dicas para abordar o estresse devido a exames e destacou a importância de ter clareza e convicção mentais sobre a própria camada. A atriz de Om Shanti Om, que é uma defensora vocal de saúde mental, esclarece sua luta com a depressão. Estes são os melhores momentos excelentes da interação Deepika Padukone com os alunos do programa Parksha PE Carcha.

‘O estresse é natural’ Deepika Padukone apontou que o estresse é uma parte natural da vida e enfatiza a necessidade de resolvê -lo durante os exames.

“Ser estressado é natural e faz parte da vida. A maneira como lidamos com isso é a coisa importante … ter paciência é importante em relação aos exames e resultados … só podemos fazer o que está sob nosso controle, podemos dormir bem, hidratar bem, exercitar e meditar “, Deepika Padukone disse aos alunos.

Deepika Padukone fundou a Fundação Livellovelaugh (LLL), que ajuda a aumentar a conscientização sobre a saúde mental, reduz o estigma associado a doenças mentais e fornece recursos de saúde mental credíveis para os necessitados.

Como lidar com a pressão? ‘Grant sobre as coisas que você pode controlar’ Respondendo a uma pergunta sobre maneiras de abordar a pressão, Deepika Padukone disse: “Perceba nas coisas que você pode controlar como” estou preparado ou não “, que está sob meu controle? Sentindo -se estressado na noite anterior. Converse com seus pais sobre isso sobre isso “

Ele também aconselhou as crianças a expressarem seus sentimentos a seus pais, amigos técnicos.

“Converse com seus professores. Identifique a causa do estresse e expresse -o a alguém para confiar. Essa pode ser uma das maneiras de lidar com o estresse. Se estou meditando ou exercitando. Isso está sob meu controle.

“Eu era uma criança muito travessa. Eu sempre estava interessado em atividades extracurriculares … eu costumava ficar muito animado com o dia da moda, dança e esportes … tenho sorte de meus pais não me pressionaram por boas notas .. Quero dizer aos pais que eles devem reconhecer o potencial de seus filhos. Deepika disse.

‘Sono é uma superpotência’ O ator de ‘Feliz Ano Novo’ chamou o Sleep de ‘Superpower’ para uma boa saúde mental. Ela enfatizou fatores básicos, como a obtenção da luz solar, ar fresco para melhor saúde mental.

Compartilhando conselhos para uma vida sem estresse, Deepika Padukone disse: “Primeiro, o sono direito. O sonho é uma superpotência disponível sem nenhum custo. Eu acho que dormir faz parte da boa saúde mental. Luz solar adequada, saindo para obter um pouco de ar fresco. Obter alguma luz pode ajudá -lo com sua saúde mental. Sempre se comunique para obter ajuda “

