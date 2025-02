"A mensagem do papa que não está registrada para o festival". Sanremo, o primeiro caso (sensacional): a raiva de Carlo Conti

Papa Francis UM Sanremo. O santo padre interveio com uma mensagem de vídeo enviada do evento durante o primeiro episódio, que foi enviado a partir de terça -feira, 11 de fevereiro. No entanto, um amarelo teria sido vinculado aos dados do próprio vídeo.

Para relatar que é o site DagaspiaEle escreve: “Esta manhã, o papa Francisco ouviu falar de sua aparição no festival ontem à noite e parece que isso Ele levou muito. “ A razão? Para Há A transmissão de vídeo “não tem nada a ver com o evento de canto, mas foi gravada em maio. A recuperação, feita pelo padre Enzo Fortunato, foi um agradecimento do papa pelos artistas que haviam participado (livre) do Dia Mundial das Crianças por Carlo ContiNo estádio olímpico em Roma “.

Para apoiar sua posição, o site sublinha como Bergoglio parecia menos sofrimento e cansado, “em total contradição com os problemas de saúde dos últimos dias”. Não apenas isso, por que Há cita uma circunstância estranha. “Dois dias atrás, o padre Enzo Fortunato renunciou como chefe do Escritório de Comunicação de San Pietro: será para o caso Sanremo? Na piscina para substituí -lo está lá Piero danosso, O chefe do editor do TG1, que ainda é um funcionário da RAI e, portanto, precisa estar vinculado à empresa com o exclusivo. Alguém tem isento? “

De acordo com algumas fontes chamadas pela AGI, a mensagem de vídeo foi gravada há dois dias. O maestro do festival durante a conferência de imprensa é fumante: “Consegui manter este vídeo escondido. Em maio passado, eu havia apresentado esse evento para o dia das crianças com o santo padre, e o papa me disse que se eu fosse algo um dia pode fazer Pelo obrigado por me dizer o que posso fazer por você. Enviei uma carta Para o Santo Padre, depois de aprender sobre o desempenho de Noa e Mira Awad, e depois de alguns dias, exatamente em 1º de fevereiro, o vídeo chegou. Eu estava quieto e ninguém sabia disso. Enviei o vídeo ontem à tarde. ”