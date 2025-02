A Mesquita Sambhal bem disputada é “pública”: UP Govt descarta a reivindicação do Comitê Masjid

O governo de Uttar Pradesh apresentou um relatório estadual perante o Supremo Tribunal na segunda -feira, 24 de fevereiro, dizendo que, no centro da questão, está “localizado próximo e não dentro do local religioso em disputa e, como tal, não tem relacionamento/ conexão com a mesquita/local religioso em disputa.

Shahi Jama Masjid em Sambhal está no meio de uma batalha legal depois que os peticionários hindus disseram que foi construído em um templo hindu chamado Hari Mandir.

Segundo o Indian Express, o governo de Uttar Pradesh disse que o poço perto da mesquita em disputa em Sambhal está na verdade “localizado em terras públicas”.

“Até o local religioso em disputa está localizado em terras públicas. Alega -se que o poço é um poço público e não está localizado em nenhum lugar dentro da mesquita/local religioso em disputa. De fato, não há acesso ao assunto bem de dentro da mesquita “, o Indian Express citou o relatório apresentado pelo governo da UP na segunda -feira.

O relatório do governo da UP ocorreu depois que o comitê da mesquita citou uma imagem do Google Maps no mês passado para afirmar que o poço estava dentro do complexo da mesquita.

No entanto, o governo da UP disse que o peticionário anexou fotografias enganosas e chamou seu pedido “mal concebido”, disse a NDTV.

Segundo relatos, o governo argumentou que esse poço faz parte dos 19 poços em Sambhal revividos pela administração do distrito para a coleta de água da chuva e recarga de água.

Bem perto da mesquita sambhal ‘pública’ ou ‘privada’? O advogado Vishnu Shankar Jain disse em 10 de janeiro que o comitê da Mesquita Sambhal havia se aproximado da Suprema Corte que procurava manter o status quo do bem localizado fora do Shahi Jama Masjid.

O pedido do comitê da mesquita disse que a administração do distrito de Samhal estava realizando um “suposto impulso” de reviver os antigos templos e poços da cidade com relatos que indicam o renascimento de pelo menos 32 templos antigos não usados, além da identificação de 19 poços que estão em operação para sentenças públicas.

Na lista de Wells, ele procura reviver a administração do distrito, também há um poço nos recintos da mesquita, afirmou.

O apelo também procurou um endereço para o magistrado do distrito de Sambhal para garantir um “status quo” em relação ao “poço privado localizado próximo à escada/entrada da mesquita e não tomar medidas/ações em relação ao mesmo sem a devida permissão de Este Tribunal “.

“Enquanto metade do poço coberto estava dentro da mesquita, a outra metade se destacou do lado de fora em uma plataforma curva”, disse ele. De acordo com o pedido, o poço estava localizado na união das três faixas estreitas que levam à entrada principal da mesquita e foram usadas para desenhar água para a mesquita, disse o apelo.

A Suprema Corte ordenou que o magistrado do distrito mantenha o status quo para reviver ou permitir sentenças em um poço “privado” localizado perto da entrada da Mesquita Jama Masjid da era Mogol em Sambhal.

(Com entradas das agências)

Fonte