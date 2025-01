A mídia israelense revela os termos de um possível acordo de troca de prisioneiros com o Hamas

IsraelA emissora pública Kan revelou terça-feira o conteúdo de um documento que serve de base às negociações com Hamas por um acordo de troca de prisioneiros.

O plano, aprovado pelo Gabinete de Segurança israelense em maio, só foi divulgado na terça-feira.

O objectivo declarado do documento é assegurar a libertação de todos os israelitas detidos no Faixa de Gaza –civis e soldados, vivos ou mortos– em troca de um número acordado de prisioneiros palestinianos detidos em prisões israelitas.

Visa também alcançar uma calma duradoura que conduza a um cessar-fogo permanente, à retirada das forças israelitas de Gaza e à reconstrução do enclave.

Israel se retiraria do Corredor Netzarim, no centro de Gaza, e desmantelaria todas as instalações militares ali, segundo o documento. Seria também estabelecido um mecanismo para impedir o regresso de grupos armados ao norte de Gaza.

Israel também permitiria a entrada de ajuda humanitária, incluindo combustível, em Gaza a partir do primeiro dia de implementação do acordo, com uma quota diária de 600 camiões, segundo o relatório.

Especifica que o Hamas libertará os cativos israelenses em fases durante a fase humanitária do acordo. Inicialmente, três presos civis seriam libertados no primeiro dia, seguidos de quatro no sétimo. O grupo de resistência palestiniana libertaria posteriormente três cativos semanalmente, dando prioridade às restantes mulheres, incluindo civis e soldados. Em última análise, os restos mortais dos cativos falecidos seriam devolvidos.

Israel também exigiu, com base nas recomendações da sua equipa de negociação, uma lista de reféns que serão libertados na primeira fase antes da entrada em vigor do acordo.

Kan observou que o documento não menciona se Israel se retirará do Corredor de Filadélfia, uma área estratégica ao longo da fronteira de Gaza com o Egipto.

A proposta inclui também a deportação de mais de 50 prisioneiros palestinianos para o estrangeiro ou para Gaza.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aprovou o início da reconstrução de Gaza durante a primeira fase. Isso inclui a reconstrução de infraestruturas, a remoção de escombros e a entrega de pelo menos 60 mil caravanas e 200 mil tendas ao enclave, informou a estação.

A segunda fase, acrescentou Kan, é descrita brevemente no documento, afirmando apenas que estabeleceria uma “cessação permanente das operações militares e hostilidades” sem mencionar explicitamente “o fim da guerra”.

Fontes familiarizadas com as negociações disseram que a distância entre o documento, aprovado pelo Gabinete de Segurança e apresentado aos mediadores e ao Hamas em maio, e as conversações no Qatar continua estreita. Observaram, no entanto, que a principal diferença reside na incerteza sobre quantos cativos em Gaza ainda estão vivos.

Os esforços de mediação liderados pelos Estados Unidos, Egipto e Qatar para chegar a um cessar-fogo em Gaza falharam até agora devido à recusa de Netanyahu em parar a guerra.

Israel mantém mais de 10.300 prisioneiros palestinos, enquanto o Hamas mantém cerca de 100 prisioneiros israelenses em Gaza. O grupo também disse que dezenas de cativos foram mortos em ataques aéreos israelenses indiscriminados.

Os militares israelitas continuaram uma guerra genocida em Gaza que matou quase 46.000 vítimas, a maioria mulheres e crianças, desde o ataque do Hamas em 7 de Outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que apelava a um cessar-fogo imediato.

O Tribunal Penal Internacional emitiu em Novembro mandados de prisão contra Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.