A ministra de Andhra Pradesh, Nara Lokesh, conhece Dharmendra Pradhan, Rajnath Singh e Ashwini Vaishnawawawawa

O Ministro da Educação, TI e Eletrônica de Andhra Pradesh, Nara Lokesh, fez várias ligações para os Ministros da União na quarta -feira, buscando apoio às iniciativas de desenvolvimento do estado.

Lokesh se reuniu com o Ministro da Educação da União, Dharmendra Pradhan, para discutir o próximo conclave de ministros da Educação em All-India, programado para agosto. Ele solicitou que Andhra Pradesh fosse apresentador do conclave, com o objetivo de fortalecer o sistema acadêmico do estado, que, segundo Lokesh, sofreu devido ao uso indevido de fundos pelo governo anterior. Ele instou o governo da União a aumentar o financiamento do Estado para Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBVs), Educação de Habilidade, aprendizado baseado em TIC e melhorias na infraestrutura. Além disso, Lokesh solicitou a aprovação das escolas restantes sob o esquema da PM Shri e solicitou uma tarefa significativa para escolas secundárias sob o esquema de Purvodaya.

Ele teve uma reunião produtiva com o Ministro da Educação da União, Shri @dpradhanbjpEm Delhi hoje. Solicitei que o conclave dos Ministros da Educação de toda a Índia foi organizado em Andhra Pradesh em agosto e destacou a iniciativa de nosso Estado para fortalecer o ensino primário com o modelo … pic.twitter.com/pkf2uijy4u

– Lokesh Nara (@Naralokesh) 5 de fevereiro de 2025

Lokesh também se reuniu com o Ministro da Defesa da União de Rajnath Singh para propor o estabelecimento de um grupo de defesa em Andhra Pradesh, destacando as possíveis oportunidades de emprego no setor de defesa. Ele enfatizou o progresso da capital do estado, Amaravati, e o projeto de Polavaram, agradecendo ao governo central por seu apoio ao superar a crise da dívida do estado. Rajnath garantiu a Lokesh de plena cooperação para o desenvolvimento do estado.

Aviso de tom de Chlatch, período em ° • ad ° 8. es ° – @pir °, período “” @Rajnathsingh ° -y ° ¾age ° / ow tem sido ° “ ° ” ²àña ° μ ° ¾à °, °, ° i²à ° Æ æ æ æ æ Æ ° æ Æ æ ° æ æ æ ° ° ° ° ° ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° i ° I ° ° ° ° ° ° ° ° ° ¸’lgi “e APRI ° para ° °, a ° a ° a ° a ° aent ° ÿa.

Para ° OffOVA a ° Amaniañ Passiñ por semana. Leste pic.twitter.com/cbkszferjj

– Lokesh Nara (@Naralokesh) 5 de fevereiro de 2025

Ele também se reuniu com o ministro da Ferrovia da União de Ashwini Vaishnaw para expressar sua gratidão pelas atribuições do orçamento ferroviário ao estado. Ele buscou assistência central adicional para o estabelecimento de um centro de excelência da IA ​​e uma cidade de dados em Visakhapatnam, ambos fundamentais para o crescimento futuro do estado nos setores de TI e eletrônica. Lokesh também pediu ao Ministro da União que atribuísse terras ferroviárias não usadas em Mangalagiri para acomodar as famílias desfavorecidas do estado. Vaishnaw respondeu positiva e garantiu uma ação adicional depois de revisar o aplicativo.

Uma Páscoa está procurando ° ²àña hardcore, tem pensado em ° ²: ²àañ. @Ashwinivaishnaw por ° -a ¾aage ° para ° t ° t way ° ²àñañ <μan ° μan ° ntrtu a ° Å temp ‡ i`d °, ° nele. '° ° ° ° ° ° ° ° a °, estava esperando ° Šishy Curnaer careail a ° Šàñ ‡ ‡ ° Å °, a ° inæatu d ° • ATACTION, ° pará ° de ° advento ° ° a ° logo em ° ° ° ‡ por ° ²cà ° μ't ° äà ° äy äáñ. Para ° OFFOVERR MAIS CAPURA ADIñ ° A ° A ° ° ° ° ° • arip pic.twitter.com/4gclcixv8

– Lokesh Nara (@Naralokesh) 4 de fevereiro de 2025

Ele também se reuniu com o Ministro da União, HD Kumaraswamy e o ex -primeiro -ministro HD Devegowda, agradecendo ao líder da JDS por liberar Rs 12.000 milhões de rúpias pela reativação da planta de aço Visakhapatnam.