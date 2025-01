A Ministra do Bem-Estar da Mulher e da Criança de Karnataka, Laxmi Hebbalkar, e o Congresso MLC Chennaraj Hattiholi feridos em um acidente de carro em Belagavi – Karnataka News

Laxmi Hebbalkar, Ministra da Mulher e do Bem-Estar Infantil do governo de Karnataka liderado por Siddaramaiah, ficou ferida em um acidente de carro em Belagavi esta manhã.

Hebbalkar sofreu ferimentos leves nas costas e no rosto, enquanto Hattiholi sofreu alguns ferimentos na cabeça.

O acidente ocorreu esta manhã às 6h, perto da vila de Ambadgatti, em Kittur Taluk, no distrito de Belagavi. Seu veículo, um Toyota Innova HyCross, saiu da estrada e bateu em uma árvore enquanto tentava evitar um cachorro.

O impacto do impacto foi tamanho que todos os airbags do veículo foram acionados. Ela e seu irmão estavam viajando por estrada e voltando para Belagavi depois de participar de uma reunião do Partido Legislativo do Congresso (CLP) em Bengaluru na noite passada.

Hebbalkar estava em tratamento num hospital privado em Belagavi.