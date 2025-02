A moda há anos é difícil de vencer – esses 8 anos compram um retorno inesperado em 2025

Posso ser tendencioso como um mapa que carrega um milênio, mas há algo sobre a moda dos anos 2000 que simplesmente não pode ser superada. Enquanto meus compatriotas trinta e autores evitam as tendências de anos cuja praga, mas nostalgia, e a geração Z descobre as tendências clássicas pela primeira vez, muitos dos estilos que convencemos foram limitados aos anais da história no desfile.

Podemos não ter entendido a propensão repentina para treinadores de plataforma, calças de combate e brotos de pedais, imediatamente, mas qualquer década que possa nos dar vestidos deslizantes e a varinha Fendi não deve ser relegada ao passado. Afinal, os Noughties nos deram alguns dos momentos de moda mais memoráveis ​​- as faixas de Aalexander McQueen, os tapetes vermelhos do Oscar e qualquer coisa que a TV americana é tão viciante. Foi uma década completamente diferente de qualquer outra.

Com tempo suficiente depois de gastar que o ciclo da moda retorna. Escusado será dizer que algumas das maiores tendências de Noughts novamente apreciam os momentos virais. Bolsas de grife! Jeans retrô! Peças de culto controversas! Redescobramos o amor por redefinições, reciclamos e reinventamos, e tenho a sensação de que, uma vez que você está começando a rolar essa lista também.

Desde acessórios da lista A a compras incríveis e baratas, continue a percorrer nossa pré-visualização para fazer o retorno em 2025.

1. Tees de slogan

Notas de estilo: Estocamos em tanques, longos e camisetas em quase todos os neutros em que podemos pensar (e as bases de Jersey sempre serão uma obrigação do guarda-roupa), mas 2025 é uma questão de cúpulas que faz uma declaração por se destacando da multidão. A maioria se lembrará de anos em que as camisetas do FCUK Baby de conexão francesa e os Hauts du Slogan de Mode of Henry Holland mantiveram o estilo de estilo de estilo nos anos 90 e casas de moda com nó.

2. Jeans bootcut

Notas de estilo: Chame isso de “o efeito Kendrick”, mas de repente, jeans skinny não é mais o jeans mais controverso do gato do grupo de nossos editores – como o resto do mundo, nosso objetivo está de volta às botas. Com toda a honestidade, os jeans favoritos dos anos 2000 são universalmente lisonjeiros, abraçando os quadris com uma atração de nádegas e correndo para os tornozelos, mas é somente durante o meio do expediente no Superbowl que pensamos o quanto eles poderiam estar bem Elegante para os anos 2020. Pressione a silhueta exagerada e entre em blusas infladas e camisas derrotadas para uma aparência descontraída, mas educada, que você pode colocar em cinco minutos.

3. Bolsa da cidade de Balcenaga

Notas de estilo: Lembra quando ele se sentiu como alguém que era alguém que estava sacudindo um saco de Balenciaga City com jeans skinny e um lenço de crânio McQueen? Bem, um dos maiores sacos de TI nos anos de trabalho está de volta em novos tamanhos e cores. Até que os pequenos sacos de alças superiores façam novamente na pista, estamos felizes em apoiar qualquer tendência tão prática quanto legal, e uma espaçosa bolsa que está perfeitamente na cavidade do seu braço é o santo graal. Talvez por que uma nova geração se reuniu para comprar a bolsa da cidade em missa pela segunda vez.

4. Burberry Check

Notas de estilo: Não há outra impressão na moda tão identificável quanto a verificação da herança da Burberry. Sim, o modelo pode ter experimentado altos e baixos ao longo dos anos, mas sua herança prevaleceu sobre todas as conotações de lançamento, e os compradores estão prontos para mergulhar o chefe do primeiro em verificações de camelo após alguns anos de licença sob a direção criativa de Daniel Lee. Role as novas seções de varejistas de luxo e você encontrará as mesmas camisas e lenços que as celebridades usavam orgulhosamente há 20 anos, retrabalhando para dar uma nova vida à impressão, para que você possa quase garantir que daqui na próxima semana de moda, o conjunto de estilo de rua usará a mesma coisa.

5.

Notas de estilo: Primeiro vem o Tiktok, depois vem a Gen-Z, e ​​qualquer peça que chama a atenção dessa multidão de vanguarda é garantida para se tornar viral da noite para o dia. Os treinadores da esquina de Isabel Marant, também conhecidos como Bekett, também eram conflitantes na época em que estão agora, mas se isso faz as pessoas falarem, é provável que apareça no circuito do mês, e de repente os influenciadores são pendurados nisso Wedge de tênis híbrido novamente. Com fãs como Beyoncé, Irina Shayk, Rihanna e Giselle, ele poderia muito bem ser a próxima tendência do treinador grande o suficiente para derrubar o Adidas Samba.

6. Calvin Klein

Notas de estilo: Cenerado para ajudar a popularizar o minimalismo dos anos 90, a antítese exausta de Versace “Plus-plus-plus” e Thery Mugler, Calvin Klein não entrou em colapso no escuro, tanto quanto tomou um banco para as marcas que gritaram mais fortes . Excelente momento então, que em uma era pós-luxueuse, a mídia que se debate à marca é retomada. Uma campanha de Jeremy Allen White e um retorno à NYFW mais tarde, estamos ansiosos para ver o que CK então faz, a roupa de baixo separada. Isso poderia ser um retorno ao formulário para o rótulo do designer? Será se o novo diretor criativo e Phoebe Philo protegiam Veronica Leoni tiver algo a dizer sobre isso.

7. Louis Vuitton x Murakami

Notas de estilo: Fãs da colaboração OG Louis Vuitton x Murakami lê como uma realeza que é quem dos anos 90 – Nicole Ritchie, Naomi Campbell, Paris Hilton, Lindsay Lohan, os Kardashians. Devo continuar? Com tanto poder estrela em seu canto, não é de surpreender que as sacolas emblemáticas voltem por mais uma década, à grande fanfarra das mídias sociais. Bonito, divertido e impossível de ignorar, foi um dos lançamentos mais emocionantes da bolsa em 2025, e o ano está apenas começando. Agora, onde eu coloquei meu tracksuit suculento …

8. Converse Chuck Taylor All Stars

Notas de estilo: Do Royalty a London Indie Sleaze, Converse High Tops andou de mãos dadas com mosh poços e myspace; portanto, se você não estivesse em um grupo, amigos de um grupo ou o namoro de um grupo, tendo um par de chuck Taylors foi a próxima melhor coisa. Seria apenas dizer que sua popularidade nunca morreu realmente, mas eles aumentaram novamente em 2025, graças à sua localização no Charli XCX e Alex Consani. Não está pronto para desenterrar seus Skinnys? Tente se associar a um lindos óculos de sol Alexa, a criança exibe a cena independente dos anos 2000.

