Os parlamentares de Yakut City Duma apoiaram a proposta da lei sobre a abolição das eleições diretas do prefeito da cidade, relata 14.ru.

Um total de 25 de 29 deputados chegou à sessão, onde o projeto de lei foi considerado. “Para” 20 parlamentares votaram, três opostos, mais dois impedidos de votar.

MPS de Duma de Yakutsk Assistido Cancelamento de eleições diretas do chefe da cidade em novembro de 2024. A iniciativa foi enviada ao Parlamento da República, mas foi devolvida à auditoria. Agora, os parlamentares votaram em uma versão modificada da lei.

A conta sugere que não os moradores da cidade, mas escolherão o chefe de Yakutsk. Os candidatos à eleição serão determinados pelos resultados da concorrência. Agora a iniciativa deve reconsiderar no parlamento de Yakutia.

O chefe Yakutia, Aisen Nikolaev, que já havia sido defendido por eleições diretas, explicou a necessidade de cancelar suas vidas “nas condições da guerra que os países ocidentais nos declararam”.

Contra a abolição das eleições diretas derivado O ex -prefeito de Yakutsk, Sardan Avksentiev. O Partido Yabloko realizou uma manifestação contra a iniciativa. Segundo Sakhaaday, 20 pessoas entraram em ação.

As eleições diretas do prefeito ainda estão em quatro centros administrativos da Sibéria e do Extremo Oriente: Khabarovsk, Anadyr, Abakan e Still Yakutsk.