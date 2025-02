A Moscou Exchange lançará ofertas nos fins de semana. É possível comprar e vender apenas seções altas nelas

Em Mosbirzh no modo experimental, a oferta começará nos fins de semana, de acordo com um relatório oficial no site do site.

As ofertas começarão em 1º de março. No primeiro sábado, a sessão de compras continuará das 14h às 19h, no domingo, 2 de março – das 10h às 19h.

Na primeira fase, as ações mais líquidas poderão fazer lances no fim de semana. Para reduzir os riscos de volatilidade, os limites dos preços durante as negociações serão reduzidos no fim de semana – a alteração máxima permitida do preço do papel será 3% do preço final do dia anterior do comércio.

Até agora, o comércio de Mosbirzh só foi feito nos dias da semana. A sessão principal vai das 9h às 18:45, noite – das 19h05 às 23h50.