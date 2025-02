A mulher americana deixa a família, ela está indo para Karachi para o amante paquistanesa de 19 anos; O que acontece a seguir pode surpreendê -lo

A jornada de uma mulher americana ao Paquistão para estar com o “amor de sua vida” se tornou manchetes internacionais. De enfrentar a rejeição de seu interesse amoroso e seu país a pousar em uma sala de psiquiatria, verifique a virada inesperada de eventos na vida de Onijah Robinson, 33.

Onijah chegou a Karachi em outubro de 2024 para procurar seu amante on -line, Nidal Ahmed Memon. Mas sua viagem deu uma guinada inesperada.

Enfrentando a pressão da família, Nidal retirou -se de sua promessa, deixando Onijah preso em um país desconhecido com um visto turístico expirado sem apoio. Desesperado por respostas, a mulher americana acampou do lado de fora da casa de Nidal em Karachi apenas para encontrá -la fechada e deserta.

Sua história de amor comovente veio à tona depois que o ativista local e o YouTuber Zaffar Abbas o compartilharam nas redes sociais, o que causou a intervenção do governador de Sindh Kamran Khan Tessori.

Apesar da ajuda de Tessori para estender seu visto derrotado e uma passagem de avião em casa, Onijah não se mudou da casa de seu amante e exigiu dinheiro.

O suposto amante, Nidal, foi preso pela inteligência paquistanesa.

As exigências incomuns de Onijah Robinson Onijah Robinson, que acampou do lado de fora da casa de Nidal, fez duas aplicações bastante incomuns: para que seu amante descubra US $ 3.000 por semana (que fica perto de PKR 9 lakh) e se torne um cidadão paquistanês.

Ele também disse que não era apenas o amante de Nidal, mas também sua esposa.

“Meu plano é reconstruir todo esse país. Estou pedindo US $ 100 mil e preciso de US $ 20 mil em dinheiro para o final desta semana. Essa é a minha demanda do governo. O governo precisa consertar essas ruas … é ridículo aqui, eu não gosto. Todos devem entender que o Paquistão precisa de novos ônibus, táxis e carros. Por favor, ouça -me, meu nome é Onijah Ahmed, esposa de Nidal Ahmed ”, disse ele.

‘Minha mãe está doente mental’ De acordo com um Diálogo do Paquistão Relatório, o filho de Onija, Jeremiah Andrew Robinson, afirmou que sua mãe está “doente mental” e está lutando com o transtorno bipolar.

Jeremiah também disse que ele e seus irmãos tentaram convencer sua mãe a retornar aos Estados Unidos, mas em vão.

Ele até adiou seu voo de volta aos EUA., Apesar da participação do Consulado dos Estados Unidos e de um ingresso reservado. Sua recusa no conselho resultou em um atraso de 36 minutos, Geotv relatado.

Onija Robinson admitiu na ala de psiquiatria Depois que as declarações de Onija Robinson se tornaram virais, o governo do Paquistão admitiu a mulher em uma busca para encontrar seu namorado on -line no Departamento de Psiquiatria do Hospital Pós -Pós -Pós -Graduação de Karachi em Karachi para um exame de saúde mental.

