A AstroTalk, um aplicativo que fornece previsões de astrologia on -line, está no centro das atenções depois que uma mulher disse que o pedido é fraude e dá respostas enganosas. A astrologia tem sido o centro da cultura indiana, especialmente em domínios do casamento, celebrações, nascimento e morte. Em particular, a astrologia é o estudo da posição do objeto celestial no espaço e sua influência na vida humana.

Ao descrever a experiência deles depois de usar o aplicativo pela primeira vez, a mulher com x conta @purplreeady declarou: “Eu me dei no exagero e instalei astrotalk. Tenho 10 minutos de bate -papo gratuito depois de me registrar. Perguntei com que idade vou me casar. Ele disse depois de 3 anos. Eu respondi com: mas já sou casado. O bate -papo terminou e agora não posso usar meus 5 minutos restantes.

A mulher disse que o pedido está traindo as pessoas quando o astrólogo deu uma resposta enganosa quando questionada sobre o casamento. A plataforma promovida pela IA profetizou que se casaria nos próximos três anos, mesmo que já fosse casada.

Além disso, ele afirmou que seu bate -papo desconectou abruptamente quando apontou a culpa e encarou a pessoa, deixando -a sem 5 minutos de equilíbrio livre. Segundo ela, o AstroTalk fornece um bate -papo gratuito de 5 minutos e o estende com um código de cupom para novos usuários.

Reação em redes sociais A publicação se tornou viral em poucas horas e acumulou quase 4,3 lakh de visualizações, 12 mil eu gosto e vários comentários. Um usuário brincou: “Se eu fosse o astrólogo, eu disse que você se casará novamente. O personagem mantém Krne Ka Tha. Outro usuário brincou: “Realmente cuida do relacionamento para que o AstroTalk não tenha uma última risada para permitir que ele use 5 minutos após 3 anos. Ha ha ha! “

Um terceiro usuário questionou: “Os astrólogos de fraude Kaise contratam a Krti Hai Company?” Um quarto usuário respondeu: “Espero estar capitalizado”. Um quinto usuário disse: “Eles eram falsos, eles responderão de acordo com suas informações e emoções. Mas com a esperança de usá -lo pela primeira vez, para que saibamos como serão as coisas e tudo é uma experiência muito interessante e diferente. com o marido.

