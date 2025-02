A mulher convence o marido a vender rim por Rs 10 lakh e depois escapar com dinheiro

Uma mulher em Bengala Ocidental Howrah supostamente convenceu o marido a vender o rim por 10 lch de Rs, prometendo que o dinheiro seria usado para a educação de sua filha. No entanto, após a cirurgia, ele supostamente fugiu de dinheiro e outro homem, disse a polícia.

De acordo com a denúncia, a mulher estava pressionando o marido há um ano a vender seu rim a melhorar sua situação financeira e registrar sua filha de 12 anos em uma escola melhor. Ele concordou e, após a cirurgia no mês passado, ele trouxe a 10 Rs para casa. Sua esposa então disse para ele descansar e se recuperar.

Logo depois, ele saiu de casa, levando os 10 lakh de Rs e eficazes adicionais.

“Então, um dia, ele saiu de casa e não voltou. Mais tarde, encontrei o valor total de Rs 10 lakh em dinheiro junto com algo mais do Almirah”, disse o homem à agência de notícias Pti.

Com a ajuda de amigos, a família a localizou em Calcutá, morando com um homem que supostamente conhecera no Facebook um ano antes e com quem ele teve uma aventura, de acordo com a denúncia.

Quando o marido, a mãe – -Law e sua filha foram para a residência da mulher, ela se recusou a conversar com eles. Seu suposto amante lhes disse que solicitaria o divórcio, citando o abuso físico e mental de suas notas durante seu casamento de 16 anos.

O homem negou que a mulher pegasse dinheiro da casa dela em -laws, alegando que ela só sofreu suas próprias economias.

A polícia lançou uma investigação com base na denúncia e vídeo da interação entre o amante e o marido do marido. Eles planejam questionar a mulher e seu suposto amante antes de tomar mais medidas.