A mulher deu à luz durante uma morte clínica de 14 minutos

The Sun: Na Grã -Bretanha, uma mulher grávida experimentou morte clínica e acordou a mãe

Uma mulher do Reino Unido sobreviveu a uma morte clínica e passou três dias em coma e já acordou no papel de sua mãe, relata O sol.

A mulher inglesa de 30 anos, Natasha Sokunby, entrou no departamento de emergência durante a 37ª semana de sua gravidez devido à dor no peito. De repente, ela perdeu a consciência e seu coração parou de lutar. Vários médicos lideraram simultaneamente sua ressuscitação e realizaram uma cesariana. Felizmente, foi possível revivê -lo 14 minutos após o início das manipulações, após o que Natasha foi introduzido em coma por três dias.

O despertar trouxe um choque real: não havia criança no estômago. No entanto, seu marido foi capaz de tranquilizá -la, dizendo que, no momento da morte clínica, ela se tornou a mãe da garota.

Uma jovem mãe passou um total de três semanas no hospital, ela foi instalada um estimulador cardíaco para impedir uma parada cardíaca repetida no futuro. Natasha teve que realizar habilidades de caminhada. Dois meses após o parto, ela foi quase completamente devolvida ao seu estado anterior.

Acrescentamos que o recém -nascido se chamava Bo.

