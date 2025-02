Uma mulher pode reivindicar a manutenção de seu segundo marido sob a seção 125 do Código de Processo Penal, mesmo que seu primeiro casamento não tenha sido legalmente dissolvido, disse a Suprema Corte. O tribunal disse que uma mulher pode buscar a manutenção de seu segundo marido, mesmo que ela e seu primeiro marido apenas se separassem, mas que não se divorciaram legalmente, Nível relatado.

Um banco de BV BV Nagaurathna e Chandra Sharma seguros concederam alívio à mulher, que desafiou a ordem do Tribunal Superior de Telangana a negar sua manutenção de seu segundo marido, porque seu casamento com o primeiro marido não foi legalmente dissolvido.

“Deve -se levar em consideração que o direito de manter menos de 125 CRPC não é um benefício recebido por uma esposa, mas um dever legal e moral que o marido deve”, disse o banco.

A mulher se casou com o segundo marido, apesar de não se divorciar formalmente de seu primeiro marido. A mulher morava com seu primeiro marido, teve um filho e depois se separou devido a disputas de casamento. O segundo marido estava ciente do primeiro casamento das mulheres.

Após a separação do segundo marido, a mulher procurou manutenção, que foi permitida pelo tribunal de família, mas depois deixou de lado pelo tribunal superior, já que seu primeiro casamento não foi legalmente dissolvido.

O segundo marido se opôs à súplica de manutenção da mulher, argumentando que ela não considerou sua esposa desde que teve um casamento legalmente subsistido com seu primeiro marido, de acordo com o Liveib.

A mulher argumentou que o termo ‘esposa’ sob a seção 125 CRPC deveria ser amplamente interpretado para incluir mulheres em casamentos nulos, especialmente nos casos em que o segundo marido estava ciente do primeiro casamento e que a esposa havia se separado de seu primeiro marido.

A Suprema Corte disse que o segundo marido não poderia dar uma desculpa para negar sua manutenção, pois estava ciente de seu primeiro casamento, que ele não foi legalmente dissolvido, e ele se casou com ela duas vezes, informou Livellw.

“Dois fatos relevantes devem ser considerados: antes de tudo, não é o caso do réu (segundo marido) que a verdade teria escondido da mulher. Nível Ele citou o Banco Top Court.

“Segundo, a recorrente número 1 coloca perante este Tribunal um memorando de separação com seu primeiro marido. Embora este não seja um decreto legal de divórcio, ele também surge deste documento e outras evidências de que as partes dissolveram seus laços, eles foram Viver separadamente e o recorrente nº 1 não está derivando a manutenção de seu primeiro marido “, disse ele.

“Portanto, exceto pela ausência de um decreto legal, o recorrente nº 1 é separado de seu primeiro marido e não está derivando nenhum direito e direito como conseqüência desse casamento”, disse o banco.