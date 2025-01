A mulher russa que bateu em seu treinador foi retirada do UFC

Antes, durante um dos torneios do UFC, Dudakova atingiu seu treinador Hasanali Gasanaliev após uma derrota, que também é seu marido. Mais tarde, ela se desculpou por suas ações.

No entanto, o UFC decidiu, levando em consideração as falhas recentes e o comportamento do atleta, para excluí -la da lista de participantes da competição, relata relatórios de relatórios de relógios sociais do UFC.

Além de Dudakova, o UFC decidiu se despedir de mais dois representantes da Rússia: Magomed Gadzhiyasulov e Igor Poterya. Eles também perderam seus últimos jogos.