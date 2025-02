Um estudo histórico interessante foi conduzido por funcionários do Archief de Chuvashia de Staats. Eles aprenderam sobre as façanhas do oficial de inteligência Anatoly Gusarov e San Yakov Smolkov na frente da grande guerra patriótica.

Conforme relatado no site do Estado Republicano da Ciência Humanitária, a atenção dos pesquisadores capturou o número de jornal Krasnaya Chuvashia a partir de 12 de fevereiro de 1944. Na manchete “Histórias sobre compatriotas” histórias sobre as explorações do oficial de inteligência Anatoly Gusarov e San Yakov Smolkova foi apresentado.

O artigo sobre Gusarov disse que era um residente da vila de Ashi, poderia ser distrito e, antes da guerra, ele conseguiu trabalhar em uma das fábricas de Moscou.

Nos primeiros dias da guerra, ele se registrou e foi adiante, subiu ao título de sargento, deu as ordens da Estrela Vermelha e da Guerra Mundial Patriótica do II.

Os arquivistas tentaram encontrar dados sobre o oficial de inteligência Gusarov descrito no jornal. Infelizmente, porém, não foi possível encontrar informações completas sobre ele. É certo que, no sistema de informações estaduais “Memória das pessoas”, existem dados de Anatoly Gusarov, Chuvash por nacionalidade, mas um morador da República Socialista Soviética Autônoma de Bashkir.

Ele ingressou no Exército Vermelho em agosto de 1941, lutou nas frentes ocidentais e centrais, serviu nas informações dos pés do 1203º Regimento de Infantaria da 354ª Divisão de Infantaria da Frente Central. Os arquivistas acharam o mais interessante em sua revista de alocação.

“O camarada Gusarov com seus olheiros, exploração em 26 de agosto de 1943 na vila de Júpiter do distrito de Komarich, na região de Oyol, derrotou a sede do batalhão, atingiu documentos da equipe, 2 metralhadoras leves e 2 estações de rádio. Ao mesmo tempo , 3 policiais se tornaram e destruíram um máximo de 15 soldados alemães.

A ordem foi datada em 3 de setembro de 1943. Os arquivistas observam que, em muitos aspectos, as informações do artigo de 1944 e as informações descobertas sobre Gusarov coincidem. Dados sobre preços e classificação militar, por exemplo.

Mas existem algumas discrepâncias. Por exemplo, sete feridas, dois pesados ​​e cinco pulmões são recebidos por Gusarov durante os combates na Frente Central em 1942-1943 mencionados no prêmio. E quatro lesões são mencionadas no “Red Chuvashia”.

“A história da busca por informações sobre outro herói da publicação – Saper Jacob Smolkov”, relata o republicano Staatsarchief. “Em fontes abertas, não foi possível encontrar um morador de Chuvashia com esse nome e sobrenome, mas há um morador da vila de Yakushkino do distrito Okyabrsky de Tatarstan, Chuvash, que morreu em 3 de outubro de 1943 e enterrado por A vila de Teryukha Terekhovsky District Gomel Areas “.

Foi relatado que Yakov Smolkov entrou no Exército Vermelho em julho de 1941, serviu no 476º Batalhão Sapper separado da 354ª Divisão de Infantaria. Em 1942, ele recebeu uma medalha “por coragem”, um ano depois, recebeu a Ordem da Estrela Vermelha para participação em junho a julho de 1943 na construção de uma inclinação para trincheiras alemãs perto da vila de Berezovets Komarich District da região de Bryansk.

“Os sapes da divisão sulco um túnel de 130 metros de comprimento, 2 metros de largura e 1,9 metros de altura”, observou na cabeça do estado. “Terminou logo antes da frente da defesa do inimigo. Sangrou e nossos caçadores correram para o intervalo formado”.

Em 1943, Smolkova recebeu a ordem da Guerra Mundial Patriótica do II por forçar o rio do Sozh, que ocorreu sob o feroz fogo do inimigo. De Sapper “fundou a ponte de assalto e um vapor para atravessar a infantaria e a tecnologia”.