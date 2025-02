A ‘música de amor de Bollywood da velha escola’ de Ibrahim Ali Khan se torna viral; Redes sociais encantadas com a presença da tela do ator de estreante

A ‘Velha Escola Bollywood Love Song de Ibrahim Ali Khan está fazendo rodadas nas redes sociais. Com Khushi Kapoor com o filho mais velho de Saif Ali Khan, a música ‘Tere Ishq Mein’ do filme intitulada ‘NadaNiyan’ despertou a emoção entre os usuários da Internet.

Reação em redes sociais

As redes sociais encantadas com a presença da tela do ator de estreante reagiram fortemente aos dois segundos de dois segundos. A música viral acumulou 1,2 lakh de votos ascendentes, quase 89 lakh de visualizações e vários comentários. Ao comentar sobre a melodia suave, um usuário disse: “A música é tão suave, mas poderosa, é como uma canção de amor de Bollywood da velha escola, mas com uma atmosfera moderna!”