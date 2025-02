"A música é um instrumento de paz". Papa Francisco em Sanremo 2025: Aqui está o texto completo de sua intervenção

E Video -Message do Papai Foi transmitido durante o Sanremo Festival. “A música é beleza, é um instrumento de paz”, diz De Pontiff. “A paz é possível. Tente viver belas noites”. Abaixo está o texto completo das palavras do Papa Franciscus a Sanremo 2025: “Caro Carlo, eu ainda tenho a memória do Dia Mundial das Crianças em meu coração, em maio passado, você estava com o calor humano que o distingue, naquele momento maravilhoso no estádio olímpico com crianças em todo o mundo. Você sabe, música É beleza, a música é um instrumento de paz.

Eu acho que no momento minha mãe, que me contou e me explicou algumas músicas de obras líricas, me tornando o sentimento de harmonia e as mensagens que a música pode dar. Quando penso em seu convite, penso diretamente em muitas crianças que não podem cantar, elas não podem cantar, chorar e sofrer das muitas injustiças do mundo, para as muitas guerras, as situações dos conflitos. Guerras destruem crianças. Nunca esqueçamos que a guerra é sempre uma derrota.

Este é o que eu mais quero, ver quem odeia afiar, abraçar e dizer com vida, música e canto: a paz é possível! Hoje você faz isso e deixa dizer por música.

Tente viver uma belas noites e dar uma saudação a todos que estão conectados, especialmente as pessoas que sofrem, e a todos vocês, e que podem alcançar uma boa música, o coração de todos. Você sabe, a música pode abrir o coração à harmonia, pela alegria de estar juntos, com uma linguagem e uma compreensão comuns que nos fazem se comprometer com um mundo mais justo e fraternal. Obrigado “. Um momento histórico para Sanremo e para a TV italiana.