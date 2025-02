A música Pokémon de Badshah é Troll

A nova música de Badshah, Ima ser seu PokémonCombine o Desi bate com seu estilo característico. O videoclipe, com Sharvi Yadav e Sahher Bambba, inclui personagens oficiais do Pokémon, como Pikachu e Jigglypuff. Esta é uma verdadeira colaboração com o time do Pokémon, não um projeto feito pelos fãs.