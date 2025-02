A nave da Guarda Costeira da Índia em Abu Dhabi para aumentar a Associação Marítima Indiana

O navio da Guarda Costeira da Índia (ICGS) SHOOR, um navio de patrulha no alto mar, fez uma chamada portuária em Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos (EAU) no sábado, disse um comunicado oficial.

O navio está em boa vontade para Abu Dhabi de 15 a 21 de fevereiro, reforçando a Associação Marítima profundamente enraizada entre a Índia e os Emirados Árabes Unidos, acrescentou.

Esta visita destaca a importância estratégica da região do Golfo para os interesses marítimos da Índia e se alinha à política de Sagar (segurança e crescimento da Índia para todos na região), o que prioriza a segurança marítima, a estabilidade regional e a prosperidade econômica. Esta visita fortalece os laços bilaterais da Índia-Uae, melhorando a coordenação operacional e a troca de informações entre as duas agências.

Durante sua estadia, o ICGS SHOOR participará de interações profissionais com a Guarda Costeira Nacional do EAU (EAU NCG), concentrando-se em áreas críticas como busca e resgate marítimo (M-SAR), a resposta da poluição marítima (MPR) e o Aplicação da Lei Marítima (MLE). Essas interações reforçam a cooperação marítima regional, melhoram a interoperabilidade e melhoram a preparação coletiva para enfrentar os desafios de segurança emergentes, informou o governo.

Um ponto-chave culminante da visita é a participação do ICGS Shoor na Exposição Internacional de Defesa (IDEX-2025) e da Conferência e da Conferência de Defesa Naval (NAVDEX-2025), a principal exposição de defesa internacional em Port Zayed, Abu Dhabi. O IDEX / NAVDEX fornece uma plataforma para a Índia mostrar suas habilidades marítimas, tecnologias de defesa Avant -Garde e compromisso de promover associações globais para a segurança marítima.

A presença da Índia no evento reforça seu papel como um poder marítimo responsável dedicado à salvaguarda da estabilidade na região.

Além disso, 15 cadetes do National Cadet Corps (NCC) a bordo, como parte do Puneet Sagar Abhiyan, uma iniciativa emblemática que visa aumentar a conscientização sobre a poluição marinha e defender os oceanos mais limpos, será realizar atividades de disseminação que destacem o compromisso da Índia com sustentabilidade ambiental e fortalece as pessoas -depois os laços entre a Índia e os Emirados Árabes Unidos.

Após sua visita a Abu Dhabi, o ICGS SHOOR visitará Muscat em Omã, em 25 de fevereiro, reforçando ainda mais as associações marítimas da Índia na região do Golfo, disse o Ministério da Defesa.

À medida que a Índia expande sua pegada marítima, o ICG permanece preparado para proteger os interesses nacionais, garante a liberdade de navegação e fortalecer as associações de alinhamento com a visão mais ampla de um domínio marítimo seguro, aberto e inclusivo.