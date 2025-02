Informações sobre dívidas de crédito da neta de Tarkhov Ekaterina Belskaya estão incluídas no Banco para o Banco de Dados de Produção Executiva para o Serviço Federal de Jaxiciff, relatório TASS. Ou seja, os credores pediram dívidas através do tribunal.

Portanto, Catherine Belskaya possui quatro procedimentos de execução – para empréstimos para 167.362 Roebel, 165 111 Roebel e 10.432 Roebel, para uma produção, há uma multa para uma produção em favor de indivíduos e entidades legais para 361.743 Roebel.

Lembre-se de que o assassinato do ex-chefe de Samara Viktor Tarkhov e sua esposa Natalia foram anunciados em 5 de fevereiro, em 6 de fevereiro, o Reino Unido confirmou oficialmente as informações sobre a investigação do caso criminal e relatou alguns detalhes do assassinato brutal, o Suspeito dos quatro aposentados preparados com antecedência.

Agora, a neta dos Tarkhovs está sob custódia. A pesquisa continua.