A neta do ex-cidadão de Samara, presumivelmente de seu assassinato, deixou seu testemunho

Segundo os pesquisadores, a neta acusada matou membros da família “com base em relacionamentos hostis que surgiram”. Ao investigar o apartamento em Tarkhov, os especialistas em SC na região de Samara estabeleceram que a sala foi tratada com uma solução química a partir de álcalis. “Ao mesmo tempo, o acusado foi preparado para um crime com antecedência, para o qual adquiriu uma serra de construção, canistas com uma ferramenta química e recipientes de plástico. Alugou um apartamento na frente dela “, disse o Reino Unido.

No entanto, a investigação não relatou oficialmente que os órgãos ou seus fragmentos foram encontrados. Foi apenas confirmado que o apartamento tinha passaportes e telefones de vítimas, das quais o acusado conversou com os conhecidos de Tarkhov em vez de eles. No entanto, a pesquisa foi dividida por quadros de vídeo nos quais a neta leva grandes barris de plástico da entrada, envoltos em filme preto. Os quadros também mostram como ela joga os barris em recipientes de resíduos. Depois de matar a neta, como a pesquisa descobriu, ela vendeu jóias de membros da família. Áreas de vendas encontradas. Um carro vendido, que anteriormente era de propriedade da avó do suspeito, também descobriu.

A jovem acusada está agora sob custódia. Ela se recusou a testemunhar. Os pesquisadores continuam controlando a versão do envolvimento no crime de outras pessoas. Isso é compreensível e dificilmente acredita que uma mulher de 29 anos poderia fazer um duplo assassinato e se livrar dos corpos. Um filho de seis anos de Catherine Belskaya foi enviado para um esconderijo. Porque não há mais membros da família mais próximos.