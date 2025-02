A noite de Duetti empurra o fígado do Partido Democrata: a parcela de Carlo Conti é sem precedentes

Um triunfo sem precedentes. A noite das capas é confirmada como um dos eventos mais populares do festival de Sanremo 2025: A corrida dos duetos, vencida por Giorgia, combinada com a Analisa nas notas de Skyfall Van Adele, colada a RAI1 – em termos do público total – uma média de 13 milhões de 575 mil espectadores iguais à participação de 70,8%. Enquanto isso, também espaço para arte em Sanremo.

A 33 voltas no vidro artístico pintado à mão, com o perfil da região da Ligúria imerso no mar e ondas que são convertidas em pentagramas nas quais são relatadas as primeiras notas de três músicas famosas que fizeram a história recente do festival Sanremo. ‘Eros Ramazzotti’s Promised Land (1984),’ The Calm Sea of ​​the Evening ‘, de Andrea Bocelli (1994) e’ Money ‘de Mahmood (2019).





Foi o prêmio vencido pelo casal Giorgia um Annisa Com o número Skyfall Na noite das capas no Sanremo Festival. O reconhecimento foi fornecido pelo presidente da região de Liguria, Marco Bucci, no palco do Ariston Theatre. “Ligúria é linda, estamos felizes em hospedar todos vocês – disse o presidente Bucci, que oferece o prêmio – lembre -se de que a Ligúria também era o país de origem e o berço de muitos compositores, cantores e músicos, de Luigi Tenco e os irmãos Reverberi para Fabrizio de Andrè: Eles são a história da nossa cultura musical da Ligúria.