A noite de virada? Mais de um milhão de euros em jóias: aqui está quem ela usa

Andrea Baiaardi 15 de fevereiro de 2025

UM Sanremo 2025 Não havia nada além de chamado de portão da corrente. Durante a terceira noite, Tony Effe Ele foi forçado a desistir de sua coleção Hardwear da Tiffany Series em ouro amarelo de 71.000 euros, considerado por anúncios da RAI escondidos.

Mas o rapper não recebeu o golpe em silêncio. Depois que ele declarou a Cattelan durante o Festival do Post para querer deixar a competição, pouco antes da quarta noite, ele imediatamente se mostrou Carlo Conti No Instagram, escreva: “Se você ler as jóias, pode cantar”. Uma seta que ativou a Web e alimentou ainda mais a controvérsia.





E no final, a corrente estava lá … mas com uma transformação astuta! Para o turno da noite, Tony encontrou uma maneira criativa de ignorar a censura: ele usava um lenço de ouro, uma obra -prima de Elsa Peretti para Tiffany, no valor de 50 mil euros. Mas ele não parou por aí: para mostrar que ninguém pode impedi -lo de brilhar, ele completou o visual com brincos de ouro e diamante de Alessandro Bernini – o joalheiro monegasco das estrelas de 50 mil euros, uma caneta em forma de rosa sempre de Elsa Peretti para Tiffany Mil Euros. E não negar a si mesmo, também havia uma cadeia real da mesma coleção que a censura, mas em ouro e diamantes amarelos, usado como uma corrente por 85 mil euros e 25 mil euros dos anéis sempre assinados de Tiffany.

Uma mensagem clara e direta: as jóias para Tony Effe não são um acessório, mas uma marca registrada que não é diferente de não querer desistir. E agora a pergunta é: Tony ganhou o desafio que não usa um, mas duas correntes, ou perdeu porque ele teve que disfarçá -los em sua aparência?