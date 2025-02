"A noite passou": A observação do Vaticano sobre as condições do Papa Franciscus

“Noite tranquila” para Papa FrancisIl Santo “Ele descansou.” A sala de imprensa do Vaticano faz com que seja conhecido. Notícias restantes depois de ontem, com o Boletim da noite que falou sobre “prognóstico reservado” para o papa, no nono dia de hospitalização a Gemelli para uma pneumonia bilateral. O boletim médico sempre relatou uma crise respiratória de asma de longo prazo na noite passada, tratada com oxigênio com riachos altos e uma plaqueta aberta com anemia, para a qual foram realizadas transfusões. “O papa tem um caráter forte, ele é um homem reativo e não quebra”. A demissão? “Estes são tópicos que saem todas as vezes, especialmente se houver um longo pontificado. Estou convencido de que, se ele tiver o poder de continuar, ele fará isso e levará a cruz ao fim”.

O jornal é o cardeal Galtiero Bassetti, ex -presidente da Conferência Episcopal italiana, um ex -arcebispo da diocese Perugia. Ele, muito perto do Papa Franciscus, foi o primeiro cardeal feito por Bergoglio, onze anos atrás. “Eu sigo as notícias que vem com uma grande participação na saúde do papa”, diz Bassetti. “Eu vivo esse momento com muito sofrimento”. Durante a Covid, o cardeal correu o risco de morrer de pneumonia bilateral. “Eu sei muito bem o que você está passando e quais são os riscos. Nós realmente esperamos que seja possível, tem um caráter forte, é um homem reativo e não dispara. Isso ajuda”. “Esperamos e oramos para que possa superar esse momento”.