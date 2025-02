A nova bolsa criadora que saiu para um início de voo em 2025

Estamos em fevereiro, o que significa que o amor está no ar, e a semana de moda de Nova York está chegando. Apesar do diário de pitada de neve, o estilo da rua – os pontos atingiram um campo de febre, depois quem os editores do We Wear estão de olho na próxima grande coisa. Em relação às malas, Amelia Gray é lançada recentemente em uma roupa de declaração com uma bolsa para combinar: Valentino Garavani Bolsa de superestrela viva (US $ 2850) em preto e branco.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Usando uma aparência mal – Valentino de seu pavilhão de coleta Folies S / S 25, Gris totalizou os elementos essenciais em uma rua da cidade nevada no caminho de um dos eventos noturnos em NYFW. Talvez alguém usasse seu lenço e casaco. Talvez o frio nunca tenha perturbado de qualquer maneira. Continue rolando para comprar a sacola de Valentino atraente da Amelia Gray em duas cores e compre várias outras malas de Valentino que amamos por 2025 e além.

Compre o novo Valentino Garavani Viva Superstar Bag

Valentino Garavani Viva Superstar Small Nappa Leather Provision Bag A bolsa exata de Gray é uma compra inteligente.

Valentino Garavani Viva Superstar Small Nappa Leather Provision Bag Essa cor também é impressionante.

Compre mais sacolas Valentino que amamos

Valentino Garavani 9 a 5 bolsa de ombro de pele de vitela suave

Valentino Garavani Bolsa de ombro granulada de todos os tempos Esta bolsa é garantida para fazer você elogios.

Valentino Garavani Saco de provisão de vitela média de antibras Uma bolsa ideal para o escritório.

Valentino Garavani Pequeno Mandbag na pele da vitela granulada Esta pequena bolsa se adapta apenas ao essencial.