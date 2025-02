A nova bolsa de assinatura de Louis Vuitton está lá – Olá, Bolsa

(Crédito da imagem: Louis Vuttion)

Deixe para Louis Vuitton, mais uma vez, lançar uma nova bolsa de computador. Apresentação do motociclista do VE. Esta nova bolsa de assinatura, criada pelo diretor artístico de coleções femininas, Nicolas Ghesquière, faz anotações sobre o tema da coleção S / S da Casa de “Soft Power”. É inspirado nas jaquetas do motociclista, que lhe confere essa atmosfera legal e poderosa sem esforço, e tem uma estrutura dobrável suave, o que a torna uma silhueta muito elegante.

O motociclista do LV ganha vida com a introdução de novas técnicas de couro, emprestando detalhes da fabricação do tronco da casa. Também é versátil com várias tiras para usar, como uma embreagem, no cotovelo, no ombro ou como uma bolsa de ombro.

Continue rolando para uma visão geral da bolsa, disponível em três tamanhos e cores diferentes. O estilo estará disponível para Pré -ordem online 21 de fevereiro de 2025 e lançado em lojas do mundo em 28 de fevereiro de 2025.

(Crédito da imagem: Louis Vuttion)

(Crédito da imagem: Louis Vuttion)

(Crédito da imagem: Louis Vuttion)

(Crédito da imagem: Louis Vuttion)

(Crédito da imagem: Louis Vuttion)