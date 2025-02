A nova espécie de fungo descoberta na Irlanda do Norte altera o comportamento das aranhas

Uma nova espécie de fungo foi descoberta em Irlanda do Norte, Habitar o corpo de uma aranha de uma maneira que lembra filmes de terror.

O estranho fungo, encontrado pela equipe de documentários da BBC Winterwatch, tinha seu corpo coberto com protuberâncias de coral. A exposição foi enviada a uma equipe liderada pelo micologista Harry Evans, do Centro Internacional de Agricultura e Biociência.

Os cientistas determinaram que o fungo era uma nova espécie e o chamou de Gibella Atenboroughii em homenagem ao naturalista Sir David Attenborough.

Observou -se que o fungo alterou o comportamento das aranhas, uma vez que as pessoas infectadas são atraídas por telhados das cavernas, um fenômeno semelhante ao comportamento “zumbi” em formigas infectadas com os fungos de iocordyceps nas selvas das selvas atlânticas do Brasil.

A análise genética revelou que o fungo pega formas diferentes, dependendo do ambiente e se assemelha a estruturas semelhantes às colunas na falta de fluxo de ar dentro do diário de poeira.

Os pesquisadores sugerem que outras espécies não descobertas deste fungo podem esperar a descoberta nas Ilhas Britânicas.