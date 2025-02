Durante o ano do 80º aniversário da vitória na grande guerra patriótica, os partidos parlamentares estavam se preparando para receber o dia do zagueiro da pátria em combate completo: comícios, trabalhadores de carros, shows, enviando colunas humanitárias e concedendo trabalhadores especiais que operam lutadores. Este último, de acordo com a tradição já estabelecida, ocupará o lugar central em todos os eventos festivos da iluminação eterna de luzes para uma partida de hóquei em São Petersburgo.

“United Russia” (EP) lançou eventos festivos por ocasião do zagueiro do Dia dos Pais na sexta -feira, 21 de fevereiro, iniciando a “chama eterna da chama”, dedicada ao 80º aniversário da vitória. Anteriormente, a iniciativa do partido foi apoiada pelo presidente Vladimir Putin e Gazprom. A primeira tocha foi consagrada por um memorial da glória na vila de Maima (a República Altai). Como parte da ação até 9 de maio, a Rússia United conectará cerca de 120 luzes em todo o país, que anteriormente eram iluminadas apenas nos feriados. Agora eles se tornarão “realmente eternos”, o chefe da República, ex -secretário do Conselho Geral do EP, Andrei Turchak, disse a cerimônia.

O atual secretário do Conselho Geral, o primeiro vice-falante do Conselho da Federação, Vladimir Yakushev, participará da abertura da partida entre as estrelas do hóquei e os veteranos da operação militar especial (SW) “The Hero Way “, que será realizado em São Petersburgo. O governador Alexander Blaglov fará dele a empresa. Juntos, eles se apresentarão com uma palavra acolhedora e simbolicamente jogarão a lavadora.

Nas regiões, o partido organiza concertos em hospitais, colocando flores de monumentos e competições patrióticas. Além disso, em 23 de fevereiro, o YP resumirá o evento de caridade “Heat for the Hero” para coletar coisas para os combatentes do SVO. Em Moscou, na praça vermelha, haverá flores no túmulo de um soldado desconhecido.

Tradicionalmente, a mesma ação tomará a mesma ação em 23 de fevereiro Partido Comunista Junto com a união patriótica do povo. Uma reunião de parlamentares com eleitores com o monumento de Karl Marx na praça do teatro está planejada para ela. “Para nós, em 23 de fevereiro, este é um feriado sagrado: comemoramos e comemoramos, especialmente agora que o país foi declarado guerra e grandes esperanças são confiadas ao exército”, disse o Partido Comunista Comunista do Comunista, o deputado estadual do Partido comunista de Duma, Alexander Yushchenko. Ele acrescentou que, como parte da sede do protesto, os comunistas realizarão eventos de massa e, nas células regionais, ele concederá solenemente aos lutadores com sua medalha de partido, criada em homenagem ao 80º aniversário da vitória. Em 20 de fevereiro, o líder do Partido Comunista, Gennadi Zeganov, já recompensou seus militares em Duma.

“Rússia honesta – para a verdade” (SRZP) Este ano, ele também lançou uma medalha – “para o valor militar” e já conseguiu entregá -la aos lutadores proeminentes na região de precisão. Na semana passada, ativistas do partido visitaram veteranos da grande guerra patriótica e SV, e os membros do partido, que retornaram da guerra, realizaram “aulas de coragem”, disse Komersant ao Komersant’s Press. Diretamente em 23 de fevereiro, os parlamentares da fração do Duma virão com flores para o túmulo de um soldado desconhecido. Eventos formais estão planejados nas regiões e um relatório sobre os resultados do projeto do partido “Assistência justa para mudar de participante”. Finalmente, em todas as células, a coleta e o envio de ajuda humanitária continuarão a residentes de novas, bem como as regiões de fronteira que forçaram a deixar suas casas.

LDPR Um concerto tradicional de manifestação será realizado no dia do zagueiro da pátria. Como o partido foi dito na imprensa do partido, o presidente do partido, Leonid Sumyky, vice -assembléia legislativa da região de Ulyanovsk e membro do vencedor do Conselho Supremo, mas outros democratas e participantes liberais do SV compareceram à sua frente. Então os Svetzi enviarão uma carga humanitária para uma carga humanitária em sua área. Os comícios LDPR realizarão comícios e comícios nas regiões. As festas de presentes também pendurarão as famílias dos participantes da SWA.

Na imprensa da festa “Novas pessoas” Eles disseram a Komersant que, em 23 de fevereiro, os membros do partido manterão “voluntários e apoiadores que defendem a terra natal na prática: evacuam as pessoas de queixas na área de Kursk para ajudar as pessoas em Belgorod e Bryansk a trabalhar em novos territórios, para proteger a Rússia na sua ter. “

Xenia Veretennikova, Gregory Leiba, Andrei Vinokurov