A ONU aprecia a formação do novo governo libanês, promete apoio

E Secretário -Geral Antonio Guterres Bem -vindo no domingo, o treinamento de LíbanoO novo governo sob o primeiro -ministro Salam Nawafcomprometer o apoio às suas prioridades.

Seu porta -voz, Stephane DujarricEle disse que a ONU espera trabalhar em estreita colaboração com o governo para consolidar a cessação das hostilidades, implementar resoluções da ONU e atender às necessidades da população do Líbano através da recuperação e reforma. Ele também enfatizou a importância de implementar uma agenda de reforma “integral, inclusiva e sustentável”.

A ONU reiterou seu compromisso com a integridade territorial do Líbano, a soberania e a independência política on -line com os acordos de TAIF, a declaração de Baabda e as resoluções do Conselho de Segurança 1701 (2006) e 1559 (2004).

A Resolução 1701, adotada por unanimidade em 2006, exige um alto incêndio permanente entre o grupo Hezbollah e Israel e a criação de uma área de amortecimento. A Resolução 1559 enfatiza a retirada das forças estrangeiras e a dissolução das milícias.

O novo governo, formado no sábado, é o primeiro do Líbano desde 2022. O presidente Joseph Aoun aceitou a renúncia da liderança do cuidador Najib Mikati e assinou um decreto com Salam para nomear um gabinete de 24 membros.