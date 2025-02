A ONU expressa preocupação com as crescentes medidas de restrição comercial após tarifas dos EUA no México, Canadá, China

Ele E na segunda -feira, ele expressou preocupação com o possível impacto que obrigação introduzido por NÓS Presidente Donald Trump em CanadáAssim, Porcelanae México Eu teria Comércio global.

Quando perguntado sobre a posição da ONU sobre as ações comerciais atuais, o porta -voz da ONU Stephane Dujarric Disse durante uma conferência de imprensa que “obviamente estamos preocupados com o impacto que as medidas de restrição comercial crescentes podem ter sobre a economia global, particularmente nos países em desenvolvimento e em lugares onde são a população vulnerável”.

Dizendo que “a economia global já está em baixo contexto de crescimento, enquanto as restrições comerciais que vemos estão aumentando”, enfatizou Dujarric que “a maioria do comércio global continua a seguir as regras acordadas internacionalmente da Organização Mundial do Comércio, que fornece estabilidade e certeza para a economia global.

Ao cumprir uma promessa de campanha eleitoral, Trump assinou uma ordem executiva no sábado para impor uma tarifa de 25% às importações do Canadá e do México e uma taxa de 10% nas importações da China.

O Canadá, em uma resposta rápida, anunciou um imposto de 25% sobre as importações dos EUA.

Enquanto isso, o presidente mexicano Claudia Sheinbaum anunciou segunda -feira que 25% das taxas impostas por Trump em 1º de fevereiro serão suspensas por um mês.