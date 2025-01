A ONU disse na segunda -feira que ele se opõe a uma proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de realocar os palestinos de Gaza.

“Seríamos contra qualquer plano que leve ao deslocamento forçado de pessoas ou leve a qualquer tipo de limpeza étnica”, disse o porta -voz da ONU, Stephane Dujarric, durante uma conferência de imprensa.

No sábado, Trump chamou Gaza “simplesmente limpo” e tranquiliza os palestinos ao Egito e à Jordânia, descrevendo o enclave como um “local de demolição” após a guerra genocida de Israel.

Dujarric lembrou que o Egito, a Jordânia e a Liga Árabe também se opuseram à proposta de Trump.

O Egito, a Jordânia, a Liga Árabe e a Organização da Cooperação Islâmica emitiram declarações que rejeitam veementemente qualquer pedido de deslocamento ou realocação de palestinos de suas terras.

– Situação na Cisjordânia

Respondendo à pergunta de Anadolu sobre o banco movimentado se tornar o novo Gaza no meio dos maiores ataques do exército israelense, Dujarric disse: “Estamos muito preocupados com a situação deteriorada na Cisjordânia”.

Ele criticou fortemente as “atividades violentas não controladas dos colonos israelenses na população civil, a população palestina na Cisjordânia”.

Dujarric também pediu a todas as partes que não “perdessem o foco nas outras partes”, já que Gaza continua sendo a principal abordagem de todos.

Na última situação do banco ocupado, Dujarric transmitiu a posição para a coordenação dos assuntos humanitários (OCHA) alerta sobre a deterioração em Jenin e seu campo de refugiados “como a operação contínua de Israel pelas forças israelenses entrou em seu sétimo dia, O que resultou em mais vítimas em mais vítimas, em mais vítimas, em seu sétimo dia, o que resultou em mais vítimas, em outras vítimas, em seu sétimo dia, o que resultou em mais vítimas, em mais vítimas, nas vítimas, em seu sétimo dia, o que resultou em mais vítimas, em outras vítimas, no sétimo dia.

Ele lembrou o assassinato de uma criança pequena por Israel no fim de semana e disse: “Desde que a operação de Jenin começou em 21 de janeiro, 16 mortes foram relatadas”.

“Enquanto isso, hoje, no campo de refugiados de Tulkarm, um ataque aéreo matou dois palestinos, levantando preocupações sobre o uso da força que excede os tempos” quando Israel cercou o Hospital do Governo de Tulkarm.

As tensões foram ocupadas na Cisjordânia devido à guerra de Israel em Gaza, onde mais de 47.300 pessoas morreram e mais de 111.500 feridos desde 7 de outubro de 2023.

Pelo menos 880 palestinos foram mortos e mais de 6.700 feridos pelas forças israelenses no território ocupado, de acordo com o Ministério da Saúde da Palestina.

Um acordo de alto incêndio e a troca de prisioneiros entraram em vigor em Gaza em 19 de janeiro, suspendendo a guerra genocida de Israel no enclave.

Em julho, o Tribunal Internacional de Justiça declarou ilegal a ocupação de territórios palestinos de Israel, pedindo a evacuação de todos os assentamentos na Cisjordânia e Jerusalém Oriental.