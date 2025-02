A ‘Operação do Devil Devil’, de Bangladesh: 40 realizada, vandalismo na casa do líder da Liga Awami | Notícias do mundo

Dhaka: Quarenta pessoas foram presas em Bangladesh em uma operação lançada após um ataque violento contra os ativistas de um grupo estudantil durante o vandalismo na casa de um líder da Liga Awami nos arredores de Dhaka que deixaram várias pessoas feridas, de acordo com um Relatório da mídia.

O principal consultor, o governo do professor Muhammad Yunus, ordenou a “operação de caça ao diabo” no sábado, após o ataque contra estudantes e civis no distrito de Gazipur na noite de sexta -feira.

O superintendente policial (SP) de Gazipur Chowdhury Jaber Sadek disse que as 40 pessoas foram presas de partes do distrito como parte da operação, informou o United News de Bangladesh.

Na noite de sexta -feira, pelo menos 14 pessoas, todas pertencentes às multidões para vandalizar e destruir todos os sinais do primeiro -ministro deposto do Partido da Liga Awami do primeiro -ministro Hasina, foram feridas quando foram atacadas na área de Dakshinkhan do Cidade de Gazipur. A violência ocorreu durante o ataque à residência do ex -ministro da Guerra da Libertação, Mozammel Haque.

Os feridos foram imediatamente levados ao Shaheed Tajuddin Ahmad Medical Medicine Hospital para receber tratamento. Mais tarde, alguns deles foram encaminhados para o Dhaka Medical College and Hospital.

Em protesto, o movimento estudantil anti-discriminação e o Comitê Nacional dos Cidadãos comemoraram um protesto e uma manifestação de um dia em Gazipur. Após o protesto, um aluno foi ferido em um tiroteio por criminosos em frente ao escritório do comissário anexo por volta das 18h30

O consultor de assuntos internos, o MD Jahangir Alam Chowdhury, disse que a Operação Hunt Devil irá para aqueles que procuram desestabilizar o país, enfatizando que a repressão continuaria até que os “demônios” sejam levados ao livro.

A operação está sendo realizada em conjunto pelo Exército de Bangladesh, pela Força Aérea e pela Marinha, juntamente com os membros da polícia, a guarda de fronteira de Bangladesh, Ansar e a Guarda Costeira.

Quando perguntado sobre os objetivos da operação, Jahangir disse: “O que o ‘diabo’ significa? Cometer atos de terrorismo”.

Jahangir, um ex -oficial militar, acrescentou que os envolvidos nos recentes ataques contra estudantes em Gazipur seriam tomados antes da justiça.

“Muitos dos responsáveis ​​já foram presos. Aqueles que não serão pegos em breve e garantiremos que recebam a punição máxima”.

Os líderes dos estudantes de estudantes antidiscriminatórios afirmam que seus ativistas foram à casa do ex -ministro para evitar saques, mas foram atacados por criminosos.

O incidente de sábado fez parte da violência generalizada que explodiu em todo o país na noite de quarta -feira, em uma direção on -line de Hasina.

Os multidões atacaram os apoiadores do primeiro -ministro deposto e destruíram suas casas e empresas em Dhaka e outras cidades.

Alguns mídias anularam cerca de 70 ataques em pelo menos 35 distritos em todo o país desde quarta -feira.

Os manifestantes também incendiaram a histórica residência de Dhanmondi do líder fundador de Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman. Foi nessa residência que Rahman proclamou a independência do país do Paquistão em 1971.

Hasina, 77 anos, mora na Índia desde 5 de agosto do ano passado, quando fugiu de Bangladesh depois de um protesto maciço liderado por estudantes que derrubaram o regime de 16 anos da Liga Awami.

Em um comunicado na sexta -feira, Yunus solicitou “lei e ordem completa” e o fim dos ataques às propriedades do primeiro -ministro da família e aos líderes de sua Liga Awami “fascista”.

O Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) do ex -primeiro -ministro Khaleda Zia instou o governo interino a impedir a “cultura da máfia” e restaurar a lei e a ordem, alertando que a falta de fazê -lo poderia levar ao ressurgimento das “forças fascistas “fascistas”

O partido anunciou uma série de manifestações em todo o país em 11 de fevereiro, exigindo medidas efetivas para abordar a deterioração da situação da lei e da ordem e aumentar um roteiro eleitoral.