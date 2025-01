A renúncia de Justin Trudeau marca o fim de um período turbulento na política canadense. O seu mandato foi marcado por controvérsias diplomáticas, especialmente com a Índia, e por desafios internos, como a acessibilidade da habitação e a inflação. As acusações de Trudeau contra a Índia sobre o caso Nijjar e as relações tensas com os Estados Unidos sob Trump tiveram um impacto significativo na posição internacional do Canadá.