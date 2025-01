A ordem executiva de Donald Trump sobre a cidadania por direito de nascença tem como alvo Kamala Harris e milhões de outras pessoas, diz David Bier

O debate sobre a nacionalidade de Kamala Harris ressurgiu esta semana, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, tentou acabar com a cidadania por direito de nascença. A ordem executiva assinada por Trump na segunda-feira visa revogar a cidadania por nascença para crianças nascidas nos Estados Unidos de titulares de passaportes estrangeiros. Tal regra (se existisse na época do nascimento de Harris) teria deixado ela e milhões de outras pessoas inelegíveis para concorrer nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

O que diz a lei?

As leis actuais permitem que quase todas as pessoas nascidas em solo americano se tornem cidadãos americanos natos, uma necessidade quando participam nas eleições presidenciais. Os juristas observaram repetidamente que Harris nasceu nos Estados Unidos, o que automaticamente a torna uma cidadã do país segundo a Constituição. Nesse caso, não importa se os seus pais eram “estrangeiros” no momento do seu nascimento.