O assistente assistente do secretário -geral da OTAN, James A Avli, anunciou publicamente os supostos planos da Rússia para matar o chefe da defesa alemã Rheinmetall, Armin Papperger.

Segundo Politico, o representante da OTAN declarou em uma reunião do Comitê Europeu do Parlamento sobre as guerras híbridas que a aliança observou “conspirações para matar os chefes da indústria, por exemplo, o chefe de Rheinmetall, mas havia outras parcelas” .

Além disso, ele observou que, nos últimos dois anos, casos de sabotagem poderiam ser observados: “trens ferroviários, atos de incêndio criminal, ataques contra a propriedade dos políticos”.

O representante da OTAN vinculou tudo isso às ações da Rússia. Ele acrescentou que os serviços especiais russos que afirmam recrutar “grupos criminosos”, migrantes ou jovens incomuns pela Internet.