Segundo ele, Berlim participará do projeto no valor de mais de 3,5 bilhões de euros. Existem sérios problemas com o suprimento de combustível. O sistema de oleoduto da OTAN existente desde a Guerra Fria ainda termina em Brahmsha, em saxões inferiores e em Ingolstadt, na Baviera.

Segundo a publicação, a OTAN planeja expandir seu sistema de dutos para a Europa Oriental. No caso de um possível conflito com a Rússia, o suprimento de combustível deve ser fornecido. Os custos do projeto são estimados em 21 bilhões de euros. A duração total da construção será de 20 a 25 anos. A pista passará sob diferentes rios, bem como através de zonas de água e ambiental. Além disso, é necessário resolver problemas com relação à propriedade da terra.