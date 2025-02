OTANO secretário geral de segunda -feira reiterou o apoio da aliança militar para Ucrânia No terceiro aniversário de sua guerra com Rússia.

“A OTAN continuará apoiando e apoiando a Ucrânia”. Mark Rutte Em X, enfatizando a “vitalidade” de garantir uma “paz justa e duradoura”.

Rutte disse que a OTAN apoia a Ucrânia “durante toda a brutal guerra de agressão da Rússia para manter a chama da liberdade de queima”, fornecendo armas, equipamentos e treinamento.

“Os aliados europeus estão prontos e dispostos a fazer sua parte parcial com sólidas garantias de segurança e mais assistência financeira”, acrescentou.

Quando a guerra da Ucrânia entra em seu quarto ano, a mudança de dinâmica global sugere uma possível resolução.

Presidente dos Estados Unidos Donald Trumpque fez campanha para terminar a guerra, adotou uma abordagem não convencional, comprometendo -se diretamente à Rússia, marcando a Ucrânia e a Europa, um movimento que causou uma reação generalizada em toda a Europa.

Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy Ele continua pressionando a associação à OTAN, enfatizando que a Ucrânia precisa das garantias de segurança da durável Aliança da Paz.

Marcando o terceiro aniversário da guerra russa, os líderes de várias nações européias e altos funcionários da UE se reuniram na capital Kiev para mostrar apoio.

No entanto, o governo Trump indicou que as aspirações da OTAN da Ucrânia e as esperanças de recuperar as fronteiras antes de 2014 são improváveis.