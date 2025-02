A legislação da Federação Russa proíbe a produção de animais com armas a mais de 200 metros de um edifício residencial ou de um prédio residencial, puxando um lugar que não se atribui a se atribui a ruído ou farfalhando, para um alvo pouco claro e um jogo de penas sentado em fios .

“A punição para atirar em um local inevitável inclui uma multa administrativa de até 100.000 rublos com confisco de armas e cartuchos. O agressor é privado do direito de comprar, armazenar e transportar armas até três anos. No caso de consequências socialmente perigosas, por exemplo, em caso de dano à propriedade de outra pessoa ou causar ferimentos, o atirador é trazido à responsabilidade criminal até a prisão ”, disse a licença de trabalho e permissivo da gestão de Rosguard no Autonomous Autonomous Nenets Okrug .